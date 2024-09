DIRETTA CAGLIARI CREMONESE, I SARDI CERCANO RISCATTO IN COPPA ITALIA

All’Unipol Domus di Cagliari torna la Coppa Italia e lo fa per i sedicesimi di finale che manderanno in campo la diretta Cagliari Cremonese. Dalle 18,30 di martedì 24 settembre 2024, andrà in scena una partita da dentro o fuori che decreterà una delle squadre dei prossimi ottavi di finale.

I padroni di casa arrivano da un pesante 0 a 2 in casa contro l’Empoli e cercano riscatto in una Coppa Italia che li ha visti superare il primo turno battendo per 3 a 1 la Carrarese. Contro si troveranno una Cremonese che ha superato il turno battendo il Bari ai calci di rigore e arriva da tre partite dove sono arrivate due vittorie ed un pareggio.

DIRETTA CAGLIARI CREMONESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vivere le emozioni della diretta Cagliari Cremonese sarà possibile farlo anche dalla tv seguendo la partita in chiaro sui canali Mediaset o in streaming su Infinity e sul sito sportmediaset.it. Inoltre, vi proponiamo anche l’opportunità di seguirla con noi attraverso una diretta testuale che racconterà le azioni principali del match.

CAGLIARI CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni del match. Davide Nicola conferma la sua difesa a tre ed è pronto a lasciare spazio a Palomino che andrà a comporre il trio con Zappa e Obert. Viola dovrebbe aver spazio tra i titolari a sostegno delle due punte che saranno Lapadula ed uno tra Luvumbo e Mutandwa.

Giocherà a tre dietro anche Stroppa che però opterà per un più coperto 3-5-2 ricco di qualità grazie a calciatori come Vazquez e Johnsen. Quest’ultimo farà coppia con De Luca in un attacco sostenuto dalla fisicità del centrocampo con Collocolo e Castagnetti dove cerca minuti anche Vandeputte.

CAGLIARI CREMONESE, LE QUOTE

Partita, almeno sulla carta, sbilanciata in favore dei padroni di casa quella della diretta Cagliari Cremonese. Andiamo a vedere quali sono le quote proposte da Sisal. L’1 per i padroni di casa è infatti dato a 1,85 mentre il 2 per gli ospiti arriva fino a 4,00 con il pareggio X quotato 3,50 nei novanta minuti regolamentari.