DIRETTA/ Parma Cagliari streaming video tv: i numeri di una storia gloriosa

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita in diretta Parma Cagliari soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Tanti, tantissimi gli scontri del passato, molti dei quali disputati in Serie A. Per quanto concerne le gare disputate nella massima serie, parliamo di 44 match. Le statistiche sorridono principalmente ai ducali: 18 vittorie per il Parma, 12 pareggi e 14 vittorie per il Cagliari.

Il primo confronto risale alla stagione 1990/1991: vittorie per il Parma per 2-0. Rivincita rossoblu al ritorno con il successo per 2-1. Grande spettacolo nell’ultima partita giocata in Serie A: il match del 17 aprile del 2021 è terminato con un pirotecnico 4-3. Infine la gara di ritorno terminata 1-1: dopo il vantaggio gialloblu di Camara, è arrivato il pareggio del solito Pavoletti. (Aggiornamento di MB)

PARMA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Parma Cagliari, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto tra due big del campionato cadetto e tra due squadre a pari punti: sarà un pomeriggio rovente.

Il Parma fin qui ha raccolto tredici vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. Serie positiva per i rossoblu, con sette punti nelle ultime tre uscite. Sette giorni fa è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Modena. Il Cagliari, invece, ha ottenuto undici vittorie, quindici pareggi e sette sconfitte. Tre pari di fila per i rossoblu, l’ultimo per 0-0 contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CAGLIARI

Pecchia e Ranieri al lavoro per decidere gli ultimi ballottaggi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Parma Cagliari. Partiamo dai ducali, in campo con il 4-2-3-1: Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly, Estevez, Juric, Zanimacchia, Camara, Benedyczak, Vazquez. Passiamo adesso al Casteddu, schierato con il consueto 4-3-3: Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Lella, Falco, Lapadula, Mancosu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Parma Cagliari vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Parma è a 2,35, il pareggio è quotato 3,10, mentre il successo del Cagliari paga 3,15 volte la posta. Non si profila una partita ricca di reti: Under 2,5 a 1,58 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,82.

