Diretta/ Parma Cittadella (risultato 1-0) streaming video tv: rigore di Benedyczak! (Serie B, 26 agosto 2023)

DIRETTA PARMA CITTADELLA (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Parma e Cittadella è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Pecchia partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Benedyczak, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Kastrati nei confronti di Partipilo.

Ecco le formazioni ufficiali: PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia. CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Amatucci; Magrassi, Pittarello. Allenatore: Edoardo Gorini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PARMA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SI GIOCA!

Manca sempre meno alla diretta di Parma Cittadella: una partita che si è giocata per otto volte nella storia, sempre in Serie B e nel terzo millennio. Il primo dato che spicca è quello relativo alle vittorie dei veneti: sono zero, il Cittadella non ha mai battuto il Parma e ha raccolto solo tre pareggi. Due di questi al Tardini; l’ultimo nel marzo dello scorso anno e dunque recente, i gol erano stati segnati da Giacomo Beretta, su rigore, e Stanko Juric che aveva pareggiato al minuto 81, ma poi al sesto di recupero Juan Brunetta aveva avuto il penalty della vittoria per il Parma e se lo era fatto parare da Elhan Kastrati.

Nello scorso campionato i gialloblu hanno vinto due volte: 3-1 in casa a metà novembre, per la 13^ giornata. A segno quel giorno Enrico Del Prato, Drissa Camara e Adrian Benedyczak: partita senza storia, il Cittadella aveva solo accorciato le distanze con Mirko Antonucci. Dunque si tratta di un incrocio a senso unico a favore del Parma, che in casa ha comunque vinto solo due volte; gli altri tre successi sono esterni, ricordiamo che il primo incrocio risale al dicembre 2008 e cioè nella prima stagione, dopo 18 anni consecutivi, in cui i ducali erano retrocessi in Serie B, per poi risalire subito la corrente grazie all’avvento di Francesco Guidolin in panchina. (agg. di Claudio Franceschini)

EMILIANI FAVORITI!

Parma Cittadella, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Ducali già lanciati dall’ottima vittoria ottenuta in casa contro la Feralpisalò, 2-0 a una matricola assoluta della Serie B ed esordio convincente per i gialloblu che puntano a un ruolo da protagonisti in questo torneo cadetto, dopo la promozione mancata nei play off nella passata stagione.

Bene anche il Cittadella che nel match contro un’altra neopromossa, la Reggiana, superata di misura con i veneti che puntano quest’anno a rilanciarsi verso la zona play off come accaduto in passate annate in B, dopo una stagione scorsa più difficile per i granata. Il 12 novembre 2022 Parma vincente nell’ultima sfida di campionato in casa contro il Cittadella che non ha mai battuto il Parma nella sua storia nei confronti ufficiali, né in casa né in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Parma Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Cotali, Zaro, Pergreffi, Guibre, Palumbo, Gerli, Battistella, Tremilada, Falcinelli, Strizzolo. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati, Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo, Carriero, Branca, Amatucci, Vita, Magrassi, Pittarello.

PARMA CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











