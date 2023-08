DIRETTA PARMA FERALPISALÒ/ Video streaming tv: ci sono due precedenti in Lega Pro (Serie B, 20 agosto 2023)

DIRETTA PARMA FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Per quanto riguarda la diretta di Parma Feralpisalò possiamo citare soltanto due precedenti: come già detto le due squadre hanno una storia molto diversa, ma nel corso degli ultimi anni sono riuscite a incrociarsi nella stagione 2016-2017. Il Parma arrivava dalla promozione in Serie D che, dopo il fallimento, sarebbe stata la prima di tre consecutive per tornare in Serie A nel minor tempo possibile; la Feralpisalò era già una squadra competitiva per salire di categoria, ma avrebbe dovuto aspettare altri sei anni. Quelle due partite si erano risolte in due vittorie esterne: all’inizio di ottobre i Leoni del Garda avevano espugnato il Tardini.

I gol decisivi li avevano realizzati Federico Gerardi e Giacomo Gambaretti; in mezzo il temporaneo pareggio di Manuel Scavone, ed era successo tutto nel primo tempo. Il match di ritorno invece aveva fatto registrare la rivincita ducale: al Lino Turina era bastato un sinistro del veterano Emanuele Calaiò dopo 7 minuti di gioco, Caglioni aveva potuto ben poco e così la squadra gialloblu si era presa la vittoria, importante per arrivare ai playoff superati sino alla finale secca contro l’Alessandria, tornando così in Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

PARMA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Feralpisalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Feralpisalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARMA FERALPISALÒ: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Parma Feralpisalò, in diretta domenica 20 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie B. Il Parma, desideroso di ritornare alla ribalta del calcio italiano, è pronto a lottare con determinazione per riconquistare un posto in Serie A. Nella scorsa edizione, i ducali hanno ottenuto una quarta posizione nella regular season, ma sono stati fermati nelle semifinali dei playoff dal Cagliari. Quest’anno, guidati ancora dal tecnico Fabio Pecchia, il Parma ha l’arduo compito di cercare di scalare le classifiche e affrontare con grinta ogni sfida che incontrerà. Il debutto in Coppa Italia è stato promettente, con la squadra gialloblù che ha espugnato il campo del Bari con una vittoria netta per 3-0, dimostrando di essere già in gran forma.

Dall’altro lato, la Feralpisalò fa il suo ingresso nella Serie B con l’entusiasmo di una prima storica apparizione in questa categoria. Dopo aver conquistato la promozione lo scorso maggio, la squadra è determinata a dimostrare il suo valore e a garantirsi una salvezza tranquilla. Ma come dimostrato da alcune squadre, tra cui il Sudtirol nella scorsa stagione, l’approccio senza limiti può portare a risultati sorprendenti. La Feralpisalò, guidata da Stefano Vecchi, ha già dato segni di forza in Coppa Italia, superando il Vicenza nel turno preliminare con un risultato di 2-1. Nonostante la sconfitta contro il Torino nell’ultimo incontro, la squadra ha dimostrato di avere grinta e determinazione, pronto a lottare in ogni partita.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Parma Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corvi, Zagaritis, Circati, Osorio, Coulibaly, Hernani, Estévez, Benedyczak, Sohm, Man, Bonny. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco, Martella, Bacchetti, Ceppitelli, Bergonzi, Di Molfetta, Carraro, Hergheligiu, Guerra, Mantia, Compagnon.

PARMA FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











