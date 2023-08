DIRETTA CITTADELLA REGGIANA/ Video streaming tv: storico con tanti pareggi (Serie B, 20 agosto 2023)

DIRETTA CITTADELLA REGGIANA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Cittadella Reggiana: una partita che ha la sua tradizione, giocata per l’ultima volta nel 2020-2021 in Serie B ma con ben 10 incroci che vanno dal 2002 al febbraio di due anni fa. Prendendo in considerazione queste partite, scopriamo che la Reggiana non ha mai vinto se non nell’ultima occasione: per di più lo ha fatto al Tombolato con un 3-0 netto, frutto dei gol messi a segno da Eloge Yao, Karim Laribi e Simone Mazzocchi. Una grande giornata per gli emiliani, anche se alla fine dei conti non sarebbe servita per evitare un’amara retrocessione a Massimiliano Alvini.

Il Cittadella per il resto ha ottenuto quattro vittorie in questo periodo, dunque a farla da padrone sono i pareggi (cinque); l’ultimo successo casalingo della squadra veneta è del novembre 2015, sempre appunto in Serie B. Nel primo tempo Gianluca Litteri aveva sbloccato il risultato e Manuel Iori aveva trovato la rete del raddoppio. La Reggiana era tornata in partita con Angelo Nolé al 57’ minuto, ma poi non era più stata in grado di pareggiare. Ora, Cittadella Reggiana torna a farci compagnia in Serie B, e attenzione ai granata ospiti che hanno già eliminato il Monza dalla Coppa Italia… (agg. di Claudio Franceschini)

CITTADELLA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CITTADELLA REGGIANA: IL RITORNO DEGLI EMILIANI

Cittadella Reggiana, in diretta domenica 20 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie B. Mentre il Cittadella ha scelto di confermare il suo timoniere di sempre, Gorini, la Reggiana ha scommesso su un nuovo volto, Alessandro Nesta, per guidare la squadra alla ricerca di riscatto e successo. Per il Cittadella, l’approccio all’annata è stato caratterizzato dalla continuità. Il club veneto ha deciso di confermare in panchina il tecnico Gorini, che ha dimostrato di avere la capacità di dare personalità e identità alle sue squadre.

Nonostante qualche addio significativo, come quello di Antonucci, l’ossatura della squadra è rimasta pressoché invariata, puntando sulla coesione e la conoscenza reciproca per affrontare le sfide che la Serie B presenta. Dall’altra parte, la Reggiana ha affrontato una strada più tortuosa per arrivare in Serie B. Dopo diversi tentativi infruttuosi, il club emiliano è riuscito a centrare la promozione dalla Serie C, conquistando un posto nella serie cadetta sotto la guida di Diana. Nonostante il successo, la panchina ha visto un cambio importante: Alessandro Nesta. Entrambe le squadre arrivano alla prima di campionato dopo aver superato il turno in Coppa Italia. Il Cittadella ha dimostrato la sua determinazione sconfiggendo l’Empoli in trasferta, mentre la Reggiana ha ottenuto un risultato sorprendente battendo il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Kornvig; Tessiore; Maistrello, Baldini. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Girma; Varela, Lanini.

CITTADELLA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











