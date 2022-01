DIRETTA PARMA FROSINONE/ Video streaming tv: l’arbitro è Antonio Di Martino

DIRETTA PARMA FROSINONE: L’ARBITRO

Parma Frosinone sarà diretta da Antonio Di Martino, al quale è stata affidata la partita in programma tra gli emiliani del Parma guidati da Giuseppe Iachini e i ciociari allenati da Fabio Grosso che si disputa allo stadio Tardini questa sera. Il direttore di gara che appartiene alla sezione di Teramo in questa gara che apre la giornata di serie B avrà la collaborazione degli assistenti di linea Ceccon e Cipriani e di Maggio nella postazione di quarto uomo. Alla postazione Var Di Paolo con assistente Raspollini.

Nelle sei gare precedenti l’arbitro Antonio Di Martino non ha avuto incroci con la formazione emiliana né con quella ciociara e il suo tabellino personale per quanto riguarda la disciplina vede 35 cartellini gialli mostrati, quattro espulsioni e due calci dagli undici metri assegnati.

DIRETTA PARMA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta di Parma Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PARTITA COMBATTUTA!

Parma Frosinone, in diretta venerdì 21 gennaio alle ore 20:30 dallo stadio Ennio Tardini di Parma, è l’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie B. Nell’ultima gara disputata, il Parma ha conseguito una vittoria in casa dell’Alessandria, con il risultato finale di 0-2. Per il tecnico ducale Giuseppe Iachini, è stato il primo successo da quando siede sulla panchina del Parma, con i tre punti che mancavano da ben sei turni. Grazie a questa vittoria, i crociati sono tornati in corsa per un posto nei playoff.

Il Frosinone arriva alla gara del Tardini, dopo aver battuto in trasferta la capolista Pisa, in cui ciociari si sono imposti con un netto 1-3. La squadra allenata da Fabio Grosso, ha dato così seguito alla vittoria della precedente giornata, arrivata contro la Spal. Il Frosinone è in un ottimo stato di forma, ed è in settima posizione con 31 punti. L’ultima gara disputata tra le due compagini, risalente al girone di andata, si è conclusa con un pareggio. Il risultato finale è stato di 2-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA FROSINONE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Parma Frosinone, le quali si affronteranno nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico ducale, Giuseppe Iachini, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione del Parma: Buffon, Osorio, Danilo, Cobbaut, Rispoli, Sohm, Schiattarella, Del Prato, Vasquez, Tutino, Inglese.

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, dovrebbe rispondere con lo speculare modulo 4-3-3. I ciociari dovranno fare a meno degli squalificati Zampano e Cotali. Ecco la probabile formazione titolare del Frosinone, in vista della trasferta dello stadio Tardini di Parma: Ravaglia, Tribuzzi, Gatti, Klitten, Szyminski, Boloca, Ricci, Garritano, Canotto, Charpentier, Zerbin.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Parma Frosinone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto combattuta, con la vittoria del Parma, abbinata al segno 1, quotata 2.45. L’eventuale pareggio tra le due squadre, associato al segno X, viene presentato con una quota di 3.10. Il successo in trasferta del Frosinone, con segno 2, è proposto a 3.00.



