Diretta Pisa Frosinone/ Streaming video tv: big match all’Arena Garibaldi (Serie B)

DIRETTA PISA FROSINONE: ALL’ARENA GARIBALDI VA IN SCENA IL BIG MATCH DI GIORNATA

Pisa Frosinone, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi di Pisa, sabato 15 gennaio alle ore 16:15, sarà uno dei match più attesi della diciannovesima giornata del campionato di Serie B. I toscani sono reduci dalla buona vittoria conseguita in casa del Cosenza, con il risultato finale di 0-2. La squadra allenata da Luca D’Angelo, viaggia spedita al comando della classifica, conducendo con 38 punti. Il Pisa è in serie positiva da sei giornate, nelle quali ha conseguito cinque successi e un pareggio, portandosi a +4 sulla seconda Brescia.

Il Frosinone arriva alla gara dell’Arena Garibaldi, dopo l’ampia vittoria sulla Spal, con la partita terminata con il punteggio di 4-0. Grazie a questi tre punti, i ciociari sono tornati al successo che mancava da sei giornate, in occasione della vincente gara contro il Benevento. Questi risultati hanno rallentato la corsa della squadra di Fabio Grosso, la quale occupa l’ottava posizione in classifica con 28 punti. Nell’ultimo precedente, giocato nella scorsa stagione, a conquistare i tre punti è stato il Frosinone, vincendo con il punteggio di 3-1.

DIRETTA PISA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Pisa Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PISA FROSINONE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Pisa Frosinone, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie B. L’allenatore dei toscani, Luca D’Angelo dovrebbe optare per il modulo 4-3-2-1. Questa la probabile formazione titolare del Pisa, in vista della gara contro il Frosinone: Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Toure, Nagy, Marin; Mastinu, Gucher; Masucci.

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. Rientrato l’allarme Covid, il tecnico ciociaro dovrebbe avere quasi tutti a disposizione. Ecco la probabile formazione titolare del Frosinone, la quale scenderà in campo nella trasferta in terra toscana: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Ricci, Garritano; Zerbin, Ciano, Canotto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Pisa Frosinone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita combattuta, con i toscani leggermente favoriti. La vittoria del Pisa, abbinata al segno 1 è quotata 2.50. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, ha una quota di 3.05. Il successo esterno del Frosinone, abbinato al segno 2, è quotato 2.90.



