Diretta/ Parma Genoa streaming video tv: sfida da Serie A al Tardini (Serie B)

DIRETTA PARMA GENOA: I CROCIATI OSPITANO I LIGURI SECONDI

La diretta Parma Genoa, in programma domenica 5 febbraio 2023 alle ore 16:15, racconta di un match tra due squadre che per anni e anni hanno regolarmente presenziato in Serie A e ora si ritrovano a rincorrerla. I crociati sono appena fuori dalla zona playoff, ad un solo punto dal Pisa ottavo ma con una questione relativa al rendimento da migliorare. Nelle ultime cinque sfide è arrivata solamente una vittoria, quella con il Perugia, mentre per il resto solo cattivi risultati con tre sconfitte e un pareggio. Il Grifone è certamente messo meglio a livello di costanza come testimoniano le quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare disputate.

In terra emiliana il Parma ha dimostrato di saperci fare con sei successi in undici partite per un totale di diciannove punti guadagnati all’Ennio Tardini su un totale di trentatre. D’altro canto l’avversario dall’altra parte è veramente tosto da affrontare quando è in trasferta. Il Genoa è infatti la miglior squadra per rendimento esterno con sette vittorie, un pareggio e tre sconfitte (22 punti, dietro Frosinone-Bari-Reggina a 19).

DIRETTA PARMA GENOA STREAMING VIDEO

La diretta tv di Parma Genoa sarà agilmente visionabile tramite abbonamento su Sky con il pacchetto Calcio oppure su DAZN, suddividendo l’abbonamento in annuale o mensile, per la fruizione dei diritti di visione. Per quanto concerne lo streaming video della diretta Parma Genoa sarà a cura di Helbiz o, ancora, su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, valida ai clienti delle relative emittenti.

PARMA GENOA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Genoa vedranno statisticamente gli emiliani usufruire del 4-2-3-1 e i liguri del 3-5-2. A capo della rete sarà Chichizola. Prosegue così la difesa crociata Del Prato, Balogh, Circati, Valenti.

Basta il duo centrocampista Estevez-Juric. Il terzetto trequartista Ansaldi, Vazquez, Benedyczak lascia spazio a Inglese, l’unica punta.

Martinez tra i due pali, aprono le danze in fascia difensiva il braccetto destro Bani e il sinistro Dragusin e il centrale Vogliacco. Nella fascia mediana il laterale destro Hefti, Frendrup, il regista Badelj, l’interno di centrocampo Strootman e l’esterno basso Criscito. I due bomber chiamati a segnare saranno Puscas e Coda.











