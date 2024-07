Il calcio d’estate prosegue oggi – 31 luglio 2024 – con la diretta Parma Heidenheim: amichevole di precampionato che servirà all’allenatore Fabio Pecchia per rodare ulteriormente i suoi uomini e ovviamente con le strategie di calciomercato sullo sfondo. La pre–season dei Ducali per ora ha regalato momenti altalenanti ma anche ottime prospettive in vista della ripresa della Serie A, ormai sempre più vicina.

In attesa della diretta Parma Heidenheim – oggi, 31 luglio 2024 – vediamo come arrivano i Ducali alla quarta amichevole di questo precampionato. L’esordio non è stato dei migliori, scandito dalla sconfitta per 1-3 contro il Lugano. Disfatta ampiamente riscattata con ottimi spunti nelle due sfide successive: 2-1 rifilato all’Anversa e inaspettato 2-0 ai danni del Galatasaray. La palla ora passa all’appuntamento di oggi alla Silberstadt Arena di Schwaz alle ore 16.00 per la diretta Parma Heidenheim.

DIRETTA PARMA HEIDENHEIM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Parma Heidenheim – oggi, 31 luglio 2024 – sarà disponibile in tv sintonizzandosi su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming sarà invece disponibile sul sito del canale tv oltre alla trasmissione in chiaro sul piccolo schermo.

PARMA HEIDENHEIM STREAMING: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per la diretta Parma Heidenheim possono offrire ulteriori spunti ai tifosi per comprendere quali potranno essere le gerarchie del tecnico Pecchia in vista della ripresa della Serie A. Il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-2-3-1; dunque, ancora spinta offensiva per il tecnico dei Ducali che in questa fase di precampionato ha dimostrato di aver già indicato la strada dell’equilibrio ai propri giocatori che, seppur in assetto offensivo, hanno comunque mostrato un ottima tenuta difensiva.

La diretta Parma Heidenheim – stando alle probabili formazioni – vedrà il nuovo acquisto Suzuki a difendere i pali. Il quartetto difensivo resta quello consolidato con Coulibaly, Delprato, Circati e Valeri. I due mediani prescelti da mister Pecchia sono invece Estevez ed Hernani, rispettivamente alle spalle del trittico sulla trequarti: Man, Sohm e Mihaila. La disposizione sul rettangolo di gioco per la diretta Parma Heidenheim si conclude con l’alfiere Bonny, grande sorpresa dello scorso campionato di Serie B.