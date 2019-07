Diretta Parma Maia Alta/ Risultato live: i ducali giocano un’altra amichevole

Parma Maia Alta, altra amichevole che la squadra ducale gioca nel corso della sua preparazione estiva, va in scena alle ore 11:00 di domenica 21 luglio: dato importante questo relativo all’orario, perchè inizialmente la sfida era stata programmata per il pomeriggio ma è stata poi anticipata. Non cambia invece la sostanza, ovvero che la squadra allenata da Roberto D’Aversa se la vede contro un’avversaria che di fatto rappresenterà non più di uno sparring partner contro il quale valutare situazioni tattiche e condizioni di forma dei vari giocatori, eventualmente scaricando il lavoro svolto in allenamento. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Parma Maia Alta, nel frattempo possiamo valutare quelle che potrebbero essere le scelte di D’Aversa per iniziare l’amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Parma Maia Alta: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società isolana mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MAIA ALTA

Sarà ancora 4-3-3 per D’Aversa in Parma Maia Alta: in porta uno tra Sepe e Colombi, difesa nella quale il tecnico potrebbe provare Dermaku in coppia con Bruno Alves mentre sulle corsie esterne potrebbe affidarsi a Laurini, arrivato dalla Fiorentina, e Gazzola che può agilmente scalare sulla sinistra. Alberto Grassi e Machin le due mezzali a supporto del regista, con Stulac e Scozzarella che idealmente si giocano il posto come hanno fatto per tutta la scorsa stagione; vedremo sicuramente anche Luigi Scaglia e Munari mentre cerca spazio Dezi, che spera in questo campionato di avere più responsabilità. Davanti potrebbe essere il giorno di Inglese, tornato in prestito ma questa volta con obbligo di riscatto: ai suoi lati Nocciolini e Siligardi sono pronti a vincere la concorrenza di Sprocati, ma naturalmente nel corso della partita ci saranno tanti cambi da parte di D’Aversa che vorrà valutare tutta la rosa a disposizione.



