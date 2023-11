DIRETTA/ Parma Modena (risultato finale 1-1): Partipilo trova il pari! (Serie B, 25 novembre 2023)

DIRETTA PARMA MODENA (RISULTATO 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Ennio Tardini le formazioni di Parma e Modena si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa prendono presto in mano il controllo delle operazioni sebbene falliscano qualche opportunità di troppo per spezzare l’equilibrio iniziale. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi ma gli ospiti riescono invece a passare in vantaggio verso il 59′ grazie alla rete messa a segno da Duca, supportato da Falcinelli.

Video/ Lecco Parma (3-2) gol e highlights: decisiva la rete di Lepore! (Serie B, 12 novembre 2023)

Nell’ultima parte dell’incontro i canarini soffrono resistendo all’87’ quando Seculin para il rigore di Man fischiato per fallo dello stesso Seculin nei confronti di Delprato ma i gialloblu di casa trovano comunque il gol del pari al 90’+3′ per merito di Partipilo. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente al Parma di portarsi a quota 30 ed al Modena di salire a 23 punti nella classifica della Serie B. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Lecco Parma (risultato finale 3-2): non basta la rete di Charpentier! (Serie B, 12 novembre 2023)

PARMA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Parma e Modena è cambiato ed è adesso di 0 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Di Chiara e Charpentier al posto di Ansaldi e Bonny fra i giocatori del Parma, i crociati suonano la carica subito al 49′ con il neo entrato Charpentier, ben disinnescato da Seculin tra i pali. Gli ospiti allenati da mister Bianco riescono tuttavia a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da Duca, approfittando anche di un velo di Falcinelli in posizione regolare pure secondo il VAR. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video/ Modena Sampdoria (0-2) gol e highlights: prima rete di Esposito! (Serie B, 11 novembre 2023)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Parma e Modena sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i ducali insistono protestando per un presunto fallo su Man non ravvisato al 26′ oltre a mancare una buona occasione sparando alto di testa con Balogh al 39′. Fino a questo momento il direttore di gara Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha ammonito soltanto Estevez al 35′ tra i calciatori del Parma. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Parma e Modena è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Pecchia tentano di proporsi in zona offensiva intorno al 16′ con un colpo di testa impreciso provato da Man su lancio di Ansaldi. Ecco le formazioni ufficiali: PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Delprato, Balogh, Coulibaly, Ansaldi; Bernabé, Estévez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia. MODENA (4-3-2-1) – Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada, Manconi; Falcinelli. Allenatore: Bianco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Parma Modena evidenzia due formazioni che si trovano rispettivamente al primo e quinto posto dell’attuale classifica di serie B. Un grande inizio di campionato per entrambe le formazioni. Partiamo dai padroni di casa, capolista di questo campionato con 29 punti raccolti in 13 partite. Un andamento da serie A per la formazione allenata da Fabio Pecchia, che vanta anche il miglior attacco della categoria e la terza difesa meno battuta dell’intero campionato.

Meglio del Parma, ma anche del Modena che ha subito gli stessi gol, hanno fatto solamente Venezia e Palermo rispettivamente con 11 e 10. In attacco brilla il nome del duo Benedyczack-Man: per loro rispettivamente 7 e 6 marcature. Modena che in zona gol presenta Luca Strizzolo con 3 reti in campionato. I punti raccolti fino a questo momento dalla formazione in maglia gialla risultano essere 22 con 13 gol fatti e 12 subiti. L’ultimo turno li ha visti perdere in casa contro la Sampdoria con l’espulsione di Abiuso, assente quest’oggi. (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Parma Modena evidenzia due squadre che all’interno del proprio passato si sono ritrovate contro all’interno di un rettangolo di gioco verde in ben 42 occasioni. Spulciando i precedenti giocati tra queste due formazioni si notano ben 24 pareggi in 42 sfide. A sorpresa il Modena ha ottenuto 11 vittorie contro i più quotati avversari ducali che invece rispondono con 7 successi. La prima volta che le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra risulta essere nella stagione 1954-1955.

Modena che riuscì ad avere la meglio con il risultato di 2-1. Il primo successo del Parma arriva soltanto nel 1979 dopo aver realizzato soltanto pareggi e ottenuto sconfitte contro gli avversari. Risultato di 5-0. Avvicinandoci ai tempi più moderni le due squadre si sono affrontate per la prima volta in massima serie il 20 ottobre 2002 con il successo da parte del Modena con il risultato di 2-1. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato il 14 Aprile 2023 con il pareggio con il risultato di 1-1. Ad andare in rete Diaw per il Modena e Benedyczack per il Parma. (Marco Genduso)

LA CAPOLISTA CERCA RISCATTO

Parma Modena, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Derby di alta classifica tra due squadre che non nascondono le rispettive ambizioni: i ducali, reduci dalla sconfitta di Lecco, vogliono riprendere la corsa per difendere la prima posizione in classifica. I gialloblù ospiti, invece, sognano un successo per avvicinare proprio i diretti avversari di giornata, ora distanti sette lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MODENA

Le probabili formazioni di Parma Modena, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per i padroni di casa mister Fabio Pecchia assente il centrocampista Hernani, fermato dal giudice sportivo. In dubbio la presenza di Circati in difesa. Per gli ospiti di Paolo Bianco, invece, 4-3-2-1 con Bonfanti unica punta supportata da Manconi e Tremolada.

PARMA MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Parma Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria ducale con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dei ragazzi di mister Bianco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA