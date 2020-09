Diretta Parma Napoli/ Streaming video DAZN: si riparte anche al Tardini! (Serie A)

DIRETTA PARMA NAPOLI: PRIMO LUNCH MATCH DELLA SERIE A

Parma Napoli si gioca in diretta dallo stadio Tardini, alle ore 12:30 di domenica 20 settembre: è questo il primo lunch match nella Serie A 2020-2021, siamo infatti alla prima giornata di un torneo che scatta un mese e mezzo dopo la conclusione di quello precedente, causa lockdown. Il Napoli, vincitore della Coppa Italia e dunque direttamente qualificato per l’Europa League, è ripartito da quel Gennaro Gattuso che subentrando in corsa a Carlo Ancelotti (sarebbe stato un grande ex di questa sfida) ha saputo svoltare l’annata della squadra e riportare certezze e competitività, ma ora sarà chiamato al salto di qualità che dovrà coincidere con la lotta per entrare nelle prime quattro. Il Parma si è separato da Roberto D’Aversa, dopo una grande corsa: affidato a Fabio Liverani che è retrocesso con il Lecce ma a testa alta, il club ducale andrà a caccia dell’Europa pur nella consapevolezza che il principale obiettivo sarà una tranquilla salvezza. Aspettando quindi il calcio d’inizio nella diretta di Parma Napoli, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni della partita.

PARMA NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Napoli viene trasmessa su DAZN1: il canale è disponibile ovviamente ai clienti della piattaforma che potranno eventualmente accedervi, in alternativa al consueto servizio di diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, al numero 209 del decoder della televisione satellitare. Infatti anche i clienti Sky da almeno tre anni potranno assistere a questa partita di campionato, secondo l’accordo trovato già nella passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

Liverani gioca con il 4-3-1-2, modulo che utilizzerà per Parma Napoli: mancano Kurtic e Scozzarella, quindi a centrocampo Brugman sarà il metronomo con il supporto di Hernani e Alberto Grassi, ex che in azzurro non si è mai visto in campo. Davanti all’altro ex Sepe ecco Iacoponi e Bruno Alves, per ora a destra c’è Darmian (vicino all’Inter) con Giuseppe Pezzella sull’altro versante, nel tridente offensivo bisogna sopperire alla partenza di Kulusevski e il tecnico dovrebbe piazzare Kucka alle spalle delle due punte come trequartista mobile, in modo da scambiarsi la posizione con Gervinho e dare una mano a Inglese. Il Napoli è diviso tra 4-3-3 e 4-2-3-1: con il primo modulo Demme stretto tra Fabian Ruiz e Zielinski e Mertens centravanti di manovra tra Politano e Lorenzo Insigne, con il secondo schema fuori il tedesco e uno dei due interni per inserire Lobotka e Osimhen davanti, arretrando il belga. Il nodo portiere si risolve in favore di Ospina e dunque Meret potrebbe partire; Di Lorenzo e Mario Rui sono favoriti per giocare sulle corsie, Koulibaly per adesso è titolare anche se potrebbe lasciare i partenopei a breve, con lui ci sarà Manolas che avrà la meglio su Nikola Maksimovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei favoriti nel pronostico di Parma Napoli, come ci indica tra le altre l’agenzia Snai: vale 1,65 volte la puntata il segno 2 che identifica la vittoria degli ospiti, un eventuale successo dei ducali sarebbe premiato con una vincita corrispondente a 4,75 volte la puntata come stabilito dal segno 1. Il pareggio è l’ipotesi che come sempre viene regolata dal segno X: in questo caso il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe di 4,00 volte la giocata.



