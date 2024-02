DIRETTA/ Parma Pisa (risultato finale 3-2): decide Delprato al 95′! (Serie B, 17 febbraio 2024)

DIRETTA PARMA PISA (RISULTATO FINALE 3-2): DECIDE DELPRATO AL 95!

Finale di partita ricco di emozioni al “Tardini”: il Parma torna in vantaggio al 36′ della ripresa, il gol del 2-1 lo firma Man sfruttando un’iniziativa di Hernani. Il Pisa però non si perde d’animo e riesce a pervenire al pareggio al 93′, con Simone Canestrelli che svetta in area e di testa batte Chichizola. Non è finita qui però perché all’ultimo assalto il Parma si prende l’intera posta. Decide la partita Delprato, che si avventa su una respinta difettosa di Nicolas su un cross basso e teso di Partipilo. Si chiude sul 3-2 col Parma che sembra sempre più vicino alla Serie A. (agg. di Fabio Belli)

PARMA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PAREGGIA VALOTI!

Il Pisa prova immediatamente a reagire allo svantaggio con Valoti e Touré ed è proprio Valoti al 35′ a ristabilire la parità al “Tardini”. Inserimento vincente su sponda aerea di Touré e l’1-1 è realizzato. Ultima chance del primo tempo, una conclusione di Benedyczak che sorvola di poco la traversa. Nella ripresa Estevez e Hernani al posto di Bonny e Sohm nel Parma, nel Pisa Bonfanti rileva Torregrossa. Subito Parma pericoloso con una rasoiata di Bernabé, quindi cambio forzato per i Ducali al 12′ con Charpentier che deve prendere il posto dell’infortunato Mihalia. (agg. di Fabio Belli)

SBLOCCA BENEDYCZAK!

Il Parma prova subito a fare la partita, al 9′ prima chance per i Ducali con Mihalia che non riesce però a sorprendere Nicolas da fuori area. Al 13′ il portiere del Pisa compie un grande intervento di piede salvando su Benedyczak, i toscani difendono e al 21′ sprecano una grande con Torregrossa che con lo specchio della porta completamente spalancato calcia fuori su assist di Valoti. Vecchia legge del calcio, gol mangiato, gol subito: a passare in vantaggio al 25′ è il Parma con un gran destro di Benedyczak, imparabile per Valoti. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

La diretta di Parma Pisa promette di essere avvincente, soprattutto alla luce di alcune statistiche intriganti. La formazione di casa sembra avere una marcia in più nel finale, con il 22% dei suoi gol segnati tra i minuti 76 e 90. La squadra toscana segue una tendenza simile, con il 23% dei suoi gol arrivando negli ultimi quindici minuti di gioco. Il Parma sta attraversando un buon momento, mantenendo l’imbattibilità negli ultimi 19 incontri. Vogliamo proprio trovare un dato negativo?

Il Parma non ha trovato la via del gol in una delle 12 partite casalinghe di Serie B di questa stagione. Per quanto riguarda il Pisa invece, la squadra ha avuto alcune difficoltà in trasferta, non riuscendo a segnare in 4 delle 12 partite giocate lontano da casa in questa stagione. Con queste premesse, ci aspettiamo una partita tesa, con l’emozione che potrebbe culminare negli ultimi minuti ed ora però osserviamo i protagonisti da vicino grazie alle formazioni ufficiali, la diretta di Parma Pisa sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

PARMA PISA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Parma e Pisa pone di fronte due formazioni che negli ultimi 5 anni si sono affrontati 5 volte. Lo storico al momento sorride all’equilibrio con ben tre pareggi e una vittoria a testa. Nel 2021 la sfida è terminata con il risultato di 1-1, ad andare in rete Lorenzo Lucca per il Pisa, oggi in forza all’Udinese in serie A e Del Pratp per il Parma. Le due sfide successive sono terminate in entrambi i casi con nessun gol realizzato da entrambe le formazioni.

Per ritornare al gol occorre aspettare la ventisettesima giornata del campionato di serie B 2022-2023. Vantaggio e vittoria finale per il Pisa in trasferta al Tardini di Parma grazie al gol di Idrissa Tourè al minuto 82 di gioco. Nel finale anche espulsione per il difensore del Parma Valenti. La gara di andata quest’anno è terminata con il risultato di 1-2 in favore del Parma grazie alle reti firmate da Bonny e Colak, quest’ultimo nel finale, che risposero al pareggio di Mattia Valoti su calcio di rigore. (Marco Genduso)

PARMA PISA: UNA SFIDA CLASSICA!

Parma Pisa, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Nessuna delle squadre concorrenti ha mai dato l’impressione di poter tenere il passo del Parma in questa scalata verso la Serie A. Sia Cremonese che Venezia ci hanno provato, ma alla fine la squadra di Pecchia ha sempre mantenuto un ritmo elevato e comandato la classifica. Attualmente, il Parma mantiene sei punti di vantaggio su Cremonese e Como, le squadre inseguitrici, e i ducali cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti contro Venezia al Tardini e contro il Cittadella al “Tombolato”.

In diverse fasi del girone d’andata, la panchina di Aquilani è stata instabile, con il Pisa in una situazione di classifica molto delicata vicino alla zona retrocessione. Tuttavia, dopo una serie di risultati positivi, i toscani hanno guadagnato fiducia e consapevolezza delle proprie capacità, avendo una rosa di tutto rispetto e costruita per competere per i play off. Attualmente, l’ottavo posto occupato dal Modena è distante solo tre punti e per la prima volta i nerazzurri vedono la possibilità concreta di lottare per quel posto, con l’ultima vittoria contro la Sampdoria che ha regalato ulteriore fiducia.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PISA

Le probabili formazioni della diretta Parma Pisa, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara; Bernabe, Estevez; Man, Hernani, Benedyczak; Bonny. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Hermannsson; Barbieri, Marin, Veloso, Toure, Esteves; Torregrossa, Arena.

PARMA PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











