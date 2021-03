Diretta Parma Roma/ Streaming video DAZN: tutto facile per Fonseca? (Serie A)

DIRETTA PARMA ROMA: OCCASIONE PER I GIALLOROSSI!

Parma Roma sarà diretta dal signor Marco Piccinini: alle ore 15:00 di domenica 14 marzo lo stadio Tardini apre le sue porte alla partita valida per la 27^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Una bella occasione per i giallorossi che, reduci dall’impegno in Europa League, nell’ultimo turno del campionato hanno battuto il Genoa di misura e si sono rilanciati per il quarto posto, continuando a insidiare Juventus e Milan per arrivare anche alla piazza d’onore ma, al tempo stesso, con la necessità di guardarsi le spalle con attenzione.

Il Parma sta perdendo un’occasione dopo l’altra: anche domenica scorsa ha subito una incredibile rimonta incassando (su autorete) il pareggio della Fiorentina all’ultimo respiro. Roberto D’Aversa non ha ancora vinto da quando è tornato sulla panchina ducale, e sono stati persi 6 punti importantissimi con i quali la situazione sarebbe ben diversa; invece ora è penultimo posto e morale a terra, vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Parma Roma ma, aspettando che le squadre inizino a giocare, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA PARMA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Roma sarà trasmessa sul canale DAZN1: come sappiamo è disponibile al numero 209 del decoder satellitare, e dunque questo appuntamento è aperto anche agli abbonati Sky da almeno tre anni. L’alternativa per i clienti DAZN è quella di installare questa applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

D’Aversa ha i dubbi Bani e Cornelius per Parma Roma, se non altro è tornato Zirkzee che ora insidia la maglia di Mihaila come prima punta di un tridente che verrà completato dal grande ex Gervinho e da Karamoh. Senza lo squalificato Kucka, a centrocampo avremo Brugman in cabina di regia con Hernani e Kurtic a percorrere le mezzali, poi una difesa nella quale Gagliolo sarà presumibilmente al centro con Osorio, dunque a sinistra opererà Giuseppe Pezzella con Andrea Conti sull’altro versante, e Sepe ovviamente in porta. La Roma è senza Veretout; Juan Jesus ha contratto il Coronavirus e dunque in difesa potrebbe tornare Ibanez che affiancherà Gianluca Mancini e Smalling a protezione di Pau Lopez. Rientra anche Spinazzola, che agirà sul versante sinistro del campo; Karsdorp confermato a destra, a fare compagnia a Villar in mezzo al campo le opzioni sono Cristante oppure l’arretramento di Lorenzo Pellegrini, con Pedro a quel punto favorito su Carles Pérez per la trequarti (con Mkhitaryan) mentre Borja Mayoral sarà il centravanti, spingendo nuovamente Dzeko in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Parma Roma, dunque possiamo vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X che identifica il pareggio il valore corrisponde a 4,00 volte l’importo investito mentre l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 1,75 volte la vostra giocata.



