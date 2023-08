DIRETTA PARMA SASSUOLO/ Video streaming tv: il ricordo dell’amichevole di due anni fa (oggi 2 agosto 2023)

DIRETTA PARMA SASSUOLO: IL PRECEDENTE IN AMICHEVOLE

La diretta di Parma Sassuolo, come già detto, torna a farci compagnia dopo due anni… e questo è vero anche se consideriamo un’amichevole che le due squadre avevano disputato il primo giorno di agosto del 2021. Appena retrocesso in Serie B, il Parma si era affidato a Fabio Maresca che poi sarebbe stato rimpiazzato da Beppe Iachini a torneo in corso; nemmeno il nuovo allenatore sarebbe tuttavia riuscito a prendersi i playoff per tornare in Serie A. Il Sassuolo invece era al primo anno del ciclo di Alessio Dionisi, dopo aver salutato Roberto De Zerbi, e cercava più che altro conferme volendo restare su quei livelli.

Giocata sempre al Tardini e sempre alle ore 20:30, l’amichevole aveva visto il Sassuolo prevalere con il risultato di 2-0. Il gol che aveva aperto le danze lo aveva timbrato Filip Djuricic dopo 18 minuti; i neroverdi avevano poi avuto tante occasioni per raddoppiare ma era salito in cattedra Gigi Buffon. Al 62’ il Parma era rimasto in dieci per l’espulsione di Balogh, autore di un fallo su Caputo lanciato a rete; con l’uomo in più il Sassuolo aveva definitivamente chiuso i conti al minuto 88 con la rete di Giacomo Manzari. Oggi le premesse del test sono le stesse di due anni fa, qualche giocatore in campo è diverso e allora vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PARMA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Sassuolo sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: il match amichevole infatti verrà trasmesso su Sky Sport Calcio, canale che trovate al numero 202 del vostro decoder. In assenza di un televisore, tutti i clienti dell’emittente potranno seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: come sempre infatti sarà possibile arrivare l’applicazione Sky Go, con i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PARMA SASSUOLO: UN DERBY IN AMICHEVOLE!

Parma Sassuolo, in diretta dallo stadio Ennio Tardini alle ore 20:30 di mercoledì 2 agosto, è un’intrigante amichevole estiva che rappresenta anche un derby: si affrontano due delle squadre più “in vista” dell’Emilia Romagna, che purtroppo da due anni non rappresentano lo stesso campionato. Il Parma infatti è nuovamente retrocesso nel 2021, e non è ancora riuscito a tornare in Serie A: poche settimane fa ci ha provato concretamente, ma la corsa nei playoff si è esaurita in semifinale di fronte al Cagliari, a causa di una rimonta subita nel corso della partita di andata.

Il Sassuolo invece sta per iniziare l’undicesima stagione consecutiva nella massima serie: non ci era mai stato prima del 2013, da quel momento è diventato una grande costante anche se, bisogna dirlo, non è mai più tornato sui livelli che aveva raggiunto durante l’era Eusebio Di Francesco, che aveva portato i neroverdi addirittura in Europa League. Adesso aspettiamo che la diretta di Parma Sassuolo prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, e allora analizziamo nel dettaglio le probabili formazioni dell’amichevole al Tardini.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SASSUOLO

Volendo parlare delle probabili formazioni della diretta Parma Sassuolo, diciamo che Fabio Pecchia quest’anno potrebbe giocare con il 4-2-3-1: al momento in porta c’è Chichizola aspettando di definire il futuro di Buffon, poi davanti a lui Circati e Balogh possono formare la coppia centrale con i due terzini che sarebbero Woyo Coulibaly a destra e Zagaritis a sinistra. A fare legna e impostazione in mezzo al campo ecco Hernani, di ritorno, e Estevez; come sempre Benedyczak si prende il ruolo di esterno destro sulla linea di trequarti, Man sull’altro versante e Bonny che potrebbe rappresentare il centrale alle spalle della prima punta Colak.

Modulo speculare per Alessio Dionisi: Erlic e Ruan Tressoldi a protezione di Consigli, Rogério eventualmente a sinistra e Toljan che si posiziona sulla corsia opposta, poi in mezzo al campo potremmo vedere un tandem che viene formato da Matheus Henrique e Boloca. Davanti, da valutare il possibile utilizzo di Laurienté e D’Andrea; in alternativa sono pronti Domenico Berardi e Antiste, con Bajrami trequartista in posizione centrale e Pinamonti che sarebbe il centravanti neroverde.











