DIRETTA/ Parma Spezia video streaming tv: c’è una storia che dura da 95 anni! (Serie B, 13 aprile 2024)

DIRETTA PARMA SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta Parma Spezia sta finalmente per avere inizio, toccando così quota 27 testa a testa nella storia. Il primo risale addirittura al 1929 con il successo per 2-0 per i liguri, ricambiato allo stesso modo l’anno successivo in favore degli emiliani. Per il primo pari bisogna aspettare il 1949. A proposito di pareggi, il segno X è il più ricorrente dato che si è verificato 10 volte contro le 8 vittorie a testa.

Tre delle ultime cinque sfide sono infatti finite in pareggio ovvero lo 0-0 nel 2017 e i 2-2 nel 2002 e nel 2021. La sfida con il maggior numero di reti rimane ancora quella del 1975, dato che in quella occasione il Parma vinse segnando quattro gol ma incassando due nella prima giornata di Serie C. Da sottolineare l’astinenza da tre punti dello Spezia contro il Parma. Infatti, gli Aquilotti non battono i crociati addirittura dall’1-0 del 1978. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PARMA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Parma Spezia di Serie B sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming online DAZN, sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV e in diretta streaming con Helbiz Live. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

DUCALI IN FUGA

Seguiamo la diretta di Parma Spezia valevole per la 33esima giornata di Serie B con il calcio d’inizio fissato alle 16.15 del 13 aprile 2024. I padroni di casa sono a secco di vittorie da due partite ma occupano saldamente la prima posizione con cinque punti di vantaggio sul Como secondo. La sfida con lo Spezia sarà molto importante soprattutto per Pecchia chiamato a ribaltare le timide critiche arrivate dopo le ultime due partite e a consolidare ulteriormente la Serie A del suo Parma.

Imbattuto da cinque partite, invece, lo Spezia di D’Angelo che continua a mostrare una buona fase difensiva ma non riesce a trovare continuità in attacco. L’ultima partita ha portato ad un deludente pareggio in casa contro il Lecco e una prestazione non troppo convincente. Gli attaccanti segnano poco e sono in continuo ballottaggio portando i liguri in piena zona playout e in lotta per non retrocedere.

PARMA SPEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Parma Spezia pronta a disputarsi allo Stadio Ennio Tardini. Fabio Pecchia è a secco di vittorie da due giornate e, per tornare a far gioire il suo pubblico, è alla ricerca di certezze. La partita contro il Sudtirol ha evidenziato delle scelte sbagliate da parte del tecnico dei ducali che aveva provato a cambiare la formazione senza successo. Contro lo Spezia potrebbe tornare in campo Bonny senza il supporto di Bernabè – ammonito e squalificato nell’ultima partita- ma con Man e Mihaila sulle fasce.

In un buon momento, invece, la squadra di D’Angelo che non perde da cinque partite ma fatica in fase offensiva. Al Tardini mancherà Bandinelli – anche lui squalificato – e si apre il ballottaggio per la prima punta titolare. Falcinelli ha giocato l’ultima partita ma potrebbe perdere il posto ai danni di un brillante Esposito.

PARMA SPEZIA, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Parma Spezia di Serie B sul sito della Snai: il segno 1 è quotato a 1,73 mentre il suo opposto a 4,75. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,75 sull’importo scommesso.

