DIRETTA/ Spezia Lecco video streaming tv: i precedenti sono equilibrati! (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA SPEZIA LECCO: TESTA A TESTA

C’è un sostanziale equilibrio tra i testa a testa della diretta Spezia Lecco. Su un totale di 11 partite, 4 sono state vinte dai liguri, altrettante sono terminate X e le 3 restanti hanno visto un successo dei lombardi. All’andata la partita terminò 0-0 per la terza volta nella storia dopo le altre due partite finite a reti bianche del 1947 e 1978.

Storicamente non ci sono mai state troppe reti, con le tre reti complessive che si sono superate solo nel primo incontro del 1946 terminato 3-1. Per il resto una partita sempre equilibrata, con l’ultima vittoria dello Spezia datata 2002 in Serie C mentre il successo più recente del Lecco contro gli Aquilotti è dell’anno prima, 2001, con un successo esterno per 1-0.(aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SPEZIA LECCO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Spezia Lecco sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

LA PRESENTAZIONE

Pranzo sportivo quello che ci apprestiamo a vivere nella diretta di Spezia Lecco, match della 32° giornata di Serie B con l’ora X fissata per oggi 6 aprile 2024 alle 14,00. Lo Spezia si presenta all’appuntamento con grande determinazione, reduce da una vittoria cruciale nella “sfida salvezza” contro l’Ascoli, dove Vignali e Hristov hanno brillato segnando i gol del successo. Questa vittoria ha portato lo Spezia sempre più vicino alla zona di classifica che garantisce la permanenza in Serie B senza dover passare dai playoff.

Con 34 punti, gli uomini hanno raggiunto il Cosenza in coabitazione nella zona playoff, ma il loro trend di risultati è indubbiamente uno dei migliori tra le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Nonostante ci sia ancora tanto da fare, lo Spezia può giustamente guardare al futuro con ottimismo, considerando anche il difficile percorso delle dirette avversarie.

DIRETTA SPEZIA LECCO: PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni della diretta di Spezia Lecco. Per i liguri, il numero dieci Verde sarà sicuramente un punto di riferimento in attacco. Attaccante esterno versatile, è capace sia di segnare personalmente che di fornire assist ai compagni di reparto.

La sua presenza in campo è fondamentale per la creatività e l’efficacia dell’attacco dello Spezia. Dall’altra parte, per il Lecco, ci si auspica che Crociata possa continuare sulla scia della bella prestazione dell’ultimo match, dove è riuscito a trovare il gol.

SPEZIA LECCO, LE QUOTE

Per conoscere le quote della diretta di Spezia Lecco andiamo sul sito di Bwin: il segno 1 è stato fissato a 1,8 mentre il suo opposto a 2,5. Il pareggio invece contraddistinto dal segno X è stato quotato 2.











