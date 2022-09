Diretta Parma Ternana/ Streaming video tv: padroni di casa favoriti (Serie B)

DIRETTA PARMA TERNANA: EMILIANI SUPER FAVORITI!

Parma Ternana andrà in scena in diretta sabato 10 settembre a partire dalle ore 14.00: l’avvincente sfida dello Stadio Ennio Tardini si inserisce nel palinsesto della quinta giornata del campionato di Serie B. Le due squadre hanno ambizioni diverse. I crociati per l’ennesimo anno cercano la promozione, mentre i rossoverdi puntano al mantenimento della categoria. A separarle in classifica però ci sono soltanto due punti, che regalano il favore del pronostico ai padroni di casa.

DIRETTA/ Genoa Parma (risultato finale 3-3) video tv: Estevez la riagguanta!

Entrambe le squadre arrivano da un pareggio. La squadra di Fabio Pecchia è riuscita nello scorso turno a rallentare la corsa della corazzata Genoa con una rete realizzata allo scadere. Gli uomini di Cristiano Lucarelli hanno invece portato a casa un punto nell’incontro col Cosenza, che si era messo in salita dopo l’espulsione di Sorensen all’inizio del secondo tempo. L’obiettivo in ambedue i casi è dunque quello di ritrovare la vittoria.

Diretta/ Ternana Cosenza (risultato finale 1-1): Matosevic salva su Raul Moro

PARMA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Parma Cosenza (risultato finale 1-0): acuto Inglese, 3 punti per Pecchia

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Parma Ternana in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TERNANA

Le probabili formazioni di Parma Ternana non si discostano di molto rispetto a quelle dello scorso turno di Serie B, dato che entrambe le squadre hanno ottenuto dei risultati abbastanza soddisfacenti. Il tempo per recuperare gli acciaccati inoltre non è mancato. Qualche variazione però ci sarà. I padroni di casa ad esempio ritroveranno Buffon, che partirà dal 1′ tra i pali. Il tecnico Fabio Pecchia dovrebbe in tal senso proporre un 4-2-3-1 così strutturato: Buffon; Delprato, Romagnoli, Valenti, Coulibaly; Estevez, Juric; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese.

Gli ospiti invece dovranno fare a meno di Sorensen, espulso nello scorso turno e dunque squalificato. A sostituirlo dovrebbe essere Diakite. Per il resto poche assenze per il tecnico Cristiano Lucatelli, che probabilmente riproporrà il 4-3-2-1. Questa la possibile formazione dal 1′: Iannarilli; Diakite, Bogdan, Capuano, Martella; Palumbo, Di Tacchio, Agazzi; Partipilo, Pettinari; Donnarumma.

QUOTE PARMA TERNANA

Le quote di Parma Ternana, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i crociati in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1.62. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 5.60. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA