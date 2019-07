Diretta Parma Trabzonspor/ Streaming video DAZN: esordio ducale in Austria

Parma Trabzonspor è la prima amichevole che la squadra ducale, alle ore 18:00 di sabato 27 luglio 2019, gioca nel corso del suo ritiro di Bad Hall: dopo una prima preparazione a Collecchio i gialloblu si sono trasferiti in Austria, dove resteranno fino al prossimo 2 agosto; archiviata la sgambata contro le due rappresentative locali, adesso il Parma aumenta i giri del motore e affronta una squadra storica del calcio turco, certamente non tra le più competitive allo stato attuale ma comunque in grado, qualche anno fa, di giocare le coppe europee affrontando tra le altre Inter, Juventus e Napoli. Sarà un test importante per i ducali, che nel prossimo campionato cercheranno di ottenere una salvezza più tranquilla e magari avvicinare anche le posizioni europee. Vediamo dunque in che modo D’Aversa potrebbe presentare la sua squadra sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Parma Trabzonspor.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Parma Trabzonspor, ma c’è una bella notizia per tutti i tifosi ducali: l’amichevole infatti dovrebbe essere mandata in onda dalla piattaforma DAZN, e dunque sarà possibile seguirla da parte di tutti gli abbonati che potranno avvalersi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TRABZONSPOR

Difficile ipotizzare la formazione ducale per Parma Trabzonspor, ma possiamo comunque valutare un 4-3-3 con Sepe tra i pali, Bruno Alves a guidare la difesa con il supporto di Gagliolo e due terzini che potrebbero essere Laurini e Gazzola, che eventualmente si sposterebbe a sinistra come può fare anche Iacoponi. C’è abbondanza in mezzo al campo, dunque prevediamo Scozzarella da regista con Kucka e Alberto Grassi ai suoi lati ma anche tante staffette tra primo e secondo tempo, visto che ci sono anche giocatori come Stulac ed Hernani che potrebbero iniziare la partita. Davanti, Inglese e Gervinho dovrebbero giocare contemporaneamente: l’altro esterno potrebbe già essere Karamoh arrivato in prestito dall’Inter, eventualmente da quella parte del campo (a destra) può giocare anche Siligardi a piede invertito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA