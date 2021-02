Diretta Parma Udinese/ Streaming video DAZN: ducali appesi a un filo (Serie A)

DIRETTA PARMA UDINESE: I DUCALI RISCHIANO IL CROLLO

Parma Udinese, partita diretta dal signor Massimiliano Irrati, va in scena alle ore 12:30 di domenica 21 febbraio: rappresenta dunque il lunch match nella 23^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, e una bella occasione soprattutto per la squadra friulana. La quale si deve rilanciare dopo la sconfitta di Roma, che ci poteva stare ma è arrivata in maniera netta; se non altro Luca Gotti e la sua banda avevano incamerato punti preziosi in precedenza e dunque si sono staccati dalla zona calda della classifica, potendo farlo ora in maniera ancora più decisa.

Il Parma infatti è la classica polveriera pronta a esplodere: non vince da una vita, è penultimo in graduatoria con le rivali che si allontanano, nell’ultimo Monday Night è stato rimontato e battuto dal Verona, ha bisogno immediato di punti o le cose potrebbero peggiorare in maniera decisiva e irrecuperabile. Mettiamoci allora in attesa della diretta di Parma Udinese; si gioca tra poche ore, ma intanto possiamo provare a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PARMA UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Udinese sarà disponibile non soltanto agli abbonati DAZN, che la potranno seguire su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque sfruttando il servizio di diretta streaming video fornito dall’emittente, ma anche ai clienti Sky da almeno tre anni: dall’anno scorso infatti è aperto il canale DAZN1 per questa eventualità, una sinergia tra i due fornitori delle partite di Serie A. Il canale è disponibile al numero 209 del decoder.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA UDINESE

È sempre un 4-3-3 quello ducale in Parma Udinese, con poche variazioni sul tema: gli indisponibili non sono pochi, a centrocampo scelte quasi obbligate con l’arretramento di Kucka e Brugman che agirà da regista centrale con Kurtic che sarà l’altra mezzala, poi spazio a una difesa con Andrea Conti e Gagliolo a percorrere le corsie laterali mentre Bani e Osorio si piazzeranno a protezione di Sepe. Nel tridente offensivo Cornelius sarà ancora la prima punta, e dovrebbero essere confermati anche Karamoh e Gervinho. Nell’Udinese solito 3-5-2 e soliti interpreti, a cominciare da una difesa che, davanti a Musso, sarà composta da Bonifazi, Nuytinck e Samir. Sulle corsie laterali ci sono come al solito Stryger Larsen e Zeegelaar che avanzeranno sulla linea dei centrocampisti, il regista sarà Arslan con Walace che si sposta sulla mezzala, naturalmente sull’altro versante avremo l’imprescindibile De Paul. Per quanto riguarda il tandem offensivo, Gotti sembra aver deciso di puntare stabilmente sugli spagnoli Fernando Llorente e Deulofeu, entrambi a caccia di riscatto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico ufficiale per Parma Udinese, pertanto possiamo andare a vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte la puntata; il pareggio, regolato dal segno X, vale 3,20 volte l’importo investito mentre con il segno 2, per il successo della formazione nerazzurra, porta in dote una vincita che ammonta a 2,15 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



