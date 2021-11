Diretta Parma Vicenza/ Streaming video tv: sfida tosta al Tardini (Serie B)

DIRETTA PARMA VICENZA: MARESCA A CACCIA DEI TRE PUNTI

Parma Vicenza, in diretta dallo Stadio Ennio Tardini, è la partita in programma oggi, lunedi 1 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Dopo le scintille occorse solo pochi giorni fa col turno infrasettimanale ecco che con la 11^ giornata di Serie B ci si para davanti la diretta tra Parma e Vicenza, match che pure potrebbe regalarci intense emozioni. Padroni di casa saranno naturalmente i ducali, che rinvigoriti dal successo strappato solo pochi giorni al Cittadella per 2-1 puntano oggi e fare dei lanerossi neopromossi vittima eccellente, per riprendere la scalata alla classifica di campionato, che pure ora li vede solo 13^.

Diretta/ Cittadella Parma (risultato finale 1-2): Baldini la riapre ma non basta!

Di contro una squadra di difficile lettura come è il Vicenza di Brocchi: i veneti fin qui hanno messo da parte appena 4 punti, pure arrivati solo negli ultimi turni ed è club capace di offrire gran spettacolo (con il 4-2 inferto al Pordenone), ma pure di crollare in maniera importante, come ben ci ricorda anche la manita subita solo dieci giorni fa contro la Ternana. È squadra dunque da non sottovalutare: Maresca è avvisato.

Diretta/ Vicenza Monza (risultato finale 1-1): giusto pari

DIRETTA PARMA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Vicenza di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbiz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Diretta/ Reggina Parma (risultato finale 2-1): Vazquez non basta, ducali KO!

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA VICENZA

Per disegnare le probabili formazioni della diretta tra Parma e Vicenza Maresca oggi dovrebbe tornare al classico 4-3-3, dove pure in attacco sarà subito maglia da titolare per Man, Tutino e Mihaila. Alle spalle del trittico ancora una volta si farà avanti dal primo minuto Schiattarella in cabina di regia, con Brunetta e Vazquez (a segno con la Reggina) al suo fianco: attenzione a Juric, valida alternativa dalla panchina. Pochi dubbi anche nel reparto a 4 della difesa posta al solito davanti a Buffon (che pure potrebbe risultare appena affaticato): Coulibaly, Danilo, Cobbaut e Osorio saranno i preferiti di Maresca.

Dovrebbe essere invece il 3-4-1-2 il modulo di riferimento di Brocchi per il Vicenza, in questa 11^ giornata della Serie B. Tra le mura del Tardini pure il tecnico dei lanerossi dovrebbe confermare Padella, Cappelletti e Brosco in difesa, con Grandi che si accomoderà tra i pali. Per il reparto avanzato la squadra veneta invece si affiderà a Ranocchia e Taugourdeau al centro, con Di Pardo e Crecco usati come esterni: Proia dovrebbe esse la prima scelta per agire alle spalle delle due punte. Pure qui si faranno vedere pronti Longo e Diaw, ma attenzione a Meggiorini che pure rimane pronto dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della 11^ giornata di serie B concediamo ai padroni di casa il favore del pronostico. Se poi consideriamo le quote date dal portale di scommesse Eurobet per l’1×2 dell’incontro vediamo che oggi il successo del Parma è stato dato a 1.62, contro il più alto 5.20 segnato in favore del Vicenza: il pareggio pagherà la posta a 3.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA