Video/ Cittadella Parma (1-2): highlights e gol. Benedyczak decide il match

VIDEO CITTADELLA PARMA (1-2): LA SINTESI

Cittadella-Parma 1-2 è l’ennesima dimostrazione di come i singoli possano fare la differenza nei momenti topici di una partita. A inizio gara infatti i ducali soffrono le iniziative dei padroni di casa che vanno vicinissimi al gol con la schiacciata di Mazzocco che trova l’opposizione di Buffon. Il campione del mondo 2006 sale nuovamente in cattedra al 12’ quando respinge il tiro dagli undici metri di Antonucci che aveva anche angolato il tiro ma può solo inchinarsi di fronte alle classe del portiere 43enne – ma lo spirito e l’entusiasmo restano quelli di un ventenne all’esordio. Gli uomini di Gorini vengono poi castigati dagli ospiti che su palla inattiva sbloccano la contesa: punizione di Brunetta, Vazquez prende l’ascensore e di testa deposita la sfera in rete ammutolendo il Tombolato.

IL SECONDO TEMPO

I veneti accusano il colpo e abbassano la cresta, nella ripresa il copione non cambia: è sempre il Citta a prendere l’iniziativa ma quando la squadra di Maresca attacca in contropiede trova sempre il modo di far male. Come al 59’ quando Del Prato innesca Benedyczak che parte sul filo del fuorigioco e trafigge Kastrati per il raddoppio. Per la convalida bisogna aspettare qualche minuto perché dalla sala VAR fanno fatica a disegnare le linee e ad accertarsi che il polacco fosse effettivamente in posizione regolare.

Ci pensa comunque Cobbaut a riaprire la partita con un fallo di mano dentro l’area di rigore. Secondo penalty per il Citta e questa volta Baldini non sbaglia anche se Buffon tocca ma non è sufficiente per tenere i suoi a +2. Nel recupero Inglese ristabilisce le distanze ma si alza la bandierina dell’assistente, poco male perché ormai il tempo è scaduto. Il Parma ritrova la vittoria dopo quasi un mese e mezzo di delusioni e torna a respirare, il Cittadella ritorna a segnare dopo quasi 300 minuti di digiuno ma va a dormire senza nessun punto in tasca.

IL TABELLINO

CITTADELLA-PARMA 1-2 (0-1)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Adorni, Frare (85’ Perticone), Donnarumma; Mazzocco (79’ D’Urso), Danzi (62’ Vita), Branca; Antonucci (85’ Tavernelli); Okwonkwo, Beretta (62’ Baldini). All. Edoardo Gorini.

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Del Prato, Brunetta, Juric, Coulibaly (87’ Busi); Vazquez (90’+3’ Sohm); Tutino (87’ Inglese), Benedyczak (71’ Mihaila). All. Enzo Maresca.

ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. di L’Aquila)

AMMONITI: 25’ Kastrati (C), 49’ Frare (C), 67’ Branca (C), 77’ Cobbaut (P), 85’ Cassandro (C), 86’ D’Urso (C).

RECUPERO: 1’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 23’ Vazquez (P), 59’ Benedyczak (P), 78’ rig. Baldini (C).

