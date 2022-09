DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2022/ Video streaming Rai: come e per chi donare

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2022: COME DONARE

La diretta della Partita del Cuore 2022 naturalmente ha scopi benefici, che saranno finanziati sia dalla vendita dei 16mila biglietti disponibili, sia dalle donazioni dei telespettatori. Infatti anche da casa si potrà donare a favore degli scopi benefici della Partita del Cuore 2022: è attivo fino al 18 settembre il numero solidale 45527. Si possono donare 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali, mentre chiamando lo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, TWT, Convergenze e Poste Mobile si possono donare 5 o (in alcuni casi) 10 euro.

Tutto questo sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. Così si potrà fare del bene in questa Partita del Cuore 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv della Partita del Cuore 2022 sarà trasmessa in chiaro per tutti stasera su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la conduzione di Simona Ventura, la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Daniele Adani con a bordo campo Leonardo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini. Di conseguenza, ci sarà anche la diretta streaming video che sarà fornita da Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

SI GIOCA A MONZA

La diretta della Partita del Cuore 2022 ci terrà compagnia questa sera, mercoledì 7 settembre, dallo stadio Brianteo-U-Power Stadium di Monza con appuntamento fissato alle ore 21.15. Sarà come sempre una grande festa di sport e solidarietà. Si tratterà ormai della trentunesima edizione di questo grande evento e stavolta la diretta della Partita del Cuore metterà di fronte Nazionale Cantanti e Charity Team. La squadra dei cantanti, guidata dal capitano Enrico Ruggeri, è presenza immancabile e sarà dunque protagonista pure stasera.

Dall’altra parte, ci sarà il Charity Team, una squadra composta essenzialmente da personaggi dello sport, nella settimana che ci conduce al Gran Premio di Formula 1 del centenario dell’autodromo di Monza, che per questo motivo è stata scelta come sede della sfida. Di certo spettacolo e divertimento stasera non mancheranno, sarà come sempre imperdibile quindi la diretta della Partita del Cuore 2022…

NAZIONALE CANTANTI E CHARITY TEAM: I PROTAGONISTI

Anche quest’anno, oltre alla Nazionale Cantanti che riunisce tante leggende della musica italiana, tanti grandi nomi del mondo dello sport (e non solo) saranno protagonisti della diretta della Partita del Cuore 2022. Già nella formazione dei cantanti ci saranno “intrusi” eccellenti quali Francesco Totti e Gabriel Batistuta, oltre a personaggi della musica ma anche più in generale dello spettacolo, quali ad esempio Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone.

Nel Charity Team 45527, che sarà guidato da Stefano Mei, ex atleta e oggi presidente della FIDAL, ci sarà spazio soprattutto per personaggi del mondo dello sport, ma anche qui con alcuni rinforzi dallo spettacolo: il Charity Team infatti schiera Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio.











