Diretta Partita del Cuore per la Romagna/ Streaming video: Nazionale Cantanti Golden Team (20 luglio 2023)

DIRETTA PARTITA DEL CUORE PER LA ROMAGNA: SERATA DI BENEFICENZA!

La Partita del Cuore per la Romagna va in scena, in diretta dallo stadio Romeo Neri di Rimini, alle ore 21:00 di giovedì 20 luglio: un evento di beneficenza, una partita di calcio con lo scopo di aiutare le persone che sono state maggiormente colpite dalla terribile alluvione che ha preso d’assalto l’Emilia Romagna. Non poteva dunque che giocarsi in loco: parlando del match in senso stretto, sarà una sfida tra la Nazionale Cantanti e il Golden Team della Romagna, vale a dire una selezione di personaggi dello sport e dello spettacolo.

Da una parte avremo Enrico Ruggeri a capitanare una squadra, dall’altra Arrigo Sacchi che sarà in panchina per l’altra rappresentativa: sarà un grande spettacolo di calcio come detto, ma reso ancora più bello dal fatto che le due compagini aiuteranno a raccogliere fondi per una giusta causa, perché come detto l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna è stata particolarmente violenta e, trattandosi di casa nostra, ha mosso parecchie persone nel tentativo di dare una mano, che fosse un piccolo o un grande gesto di solidarietà.

DIRETTA PARTITA DEL CUORE PER LA ROMAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv della Partita del Cuore per la Romagna è affidata a Italia 1: sarà quindi un appuntamento in chiaro per tutti, ricordando che la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Callegari mentre a bordocampo avremo i contributi e le interviste di Monica Bertini, ma poi anche Le Iene con Veronica Raimondi, Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi al timone della serata.

In assenza di un televisore, sarà possibile assistere alla diretta streaming video della Partita del Cuore per la Romagna attraverso il sito di Mediaset Play, o anche scaricando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PARTITA DEL CUORE PER LA ROMAGNA SU MEDIASET PLAY

DIRETTA PARTITA DEL CUORE PER LA ROMAGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Come detto dunque, questa sera andrà in scena la diretta della Partita del Cuore per la Romagna. L’evento non poteva che chiamarsi così: la Partita del Cuore è un evento che ha ormai una tradizione radicata in Italia, ideato dalla Nazionale Cantanti che, ormai parecchi anni addietro, si è formata nel tentativo di aiutare giuste cause e nel corso del tempo ha sfidato parecchie avversarie, dalla squadra composta da giornalisti ad altre che si sono succedute.

Chiaramente la presenza di personaggi di sport e spettacolo aumenta l’hype: non si può parlare del risultato come della cosa più interessante, ma certamente sarà curioso valutare come se la caveranno i personaggi in campo. Lo stadio Romeo Neri di Rimini insieme a tutto il suo pubblico è pronto: la diretta della Partita del Cuore per la Romagna sta per cominciare, vedremo cosa succederà in campo e, anche se come detto non è la cosa più importante della serata, abbiamo comunque un po’ di curiosità nello scoprire quale sarà la squadra che vincerà il match…

