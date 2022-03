Diretta/ Partizan Feyenoord streaming video e tv: serbi insidiosi (Conference League)

Partizan Feyenoord, in diretta giovedì 10 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Partizan Stadion di Belgrado sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Serbi insidiosi e capaci in questa stagione di dimostrarsi competitivi anche sul fronte europeo, mentre in patria va avanti il testa a testa con la Stella Rossa con il Partizan al momento avanti di 2 lunghezze sui rivali.

Diretta/ Torino Sassuolo Primavera (risultato 0-0) streaming video e tv: si gioca!

Il Feyenoord in Olanda mantiene la terza piazza dopo l’ultimo pareggio con il Groningen: la formazione di Rotterdam non sta vivendo un momento brillante con un solo punto ottenuto nelle ultime due sfide disputate in campionato ma punta comunque a confermare la terza piazza per presentarsi ai nastri di partenza della prossima Europa League, per provare a recitare il ruolo della mina vagante in Conference League.

DIRETTA/ Betis Eintracht (risultato finale 1-2): decide Kamada nel primo tempo!

DIRETTA PARTIZAN FEYENOORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Partizan Feyenoord è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARTIZAN FEYENOORD

Le probabili formazioni della diretta Partizan Feyenoord, match che andrà in scena al Partizan Stadion di Belgrado. Per il Partizan, Aleksandar Stanojevic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Popovic, Miletic, Vujacic, Sanicanin, Urosevic, Jojic, Zdjelar, Natcho, Markovic, Gomes, Menig. Risponderà il Feyenoord allenato da Arne Slot con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bijlow, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia, Kökcü, Aursnes, Jahanbakhsh, Til, Sinisterra, Linssen.

Diretta/ Vibonese Taranto (risultato finale 1-0): decide il gol di Curiale!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Partizan Feyenoord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Partizan con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Feyenoord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA