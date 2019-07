Diretta Pavan Melissa-Klineman Ross/ Streaming video e tv: ecco la finale femminile!

Melissa Pavan-Klineman Ross, in diretta dal Rothebaum Stadium di Amburgo, è la sfida di beach volley in programma oggi sabato 6 luglio 2019 alle ore 15.15. Ecco la tanto attesa finale del tabellone femminile per i Mondiali di Amburgo 2019: siamo quindi al momento clou della manifestazione di stanza in Germania e di fronte abbiamo le due vere protagoniste del tabellone iridato, ovvero la coppa canadese Pavan Melissa Humana Paredes e le statunitensi Klineman Ross, giunte quindi a sfidarsi per la medaglia d’oro e il titolo mondiale. E’ però impossibile fare un pronostico dell’esito della finale: quel che è certo è che ci attende un match davvero entusiasmante.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Pavan Melissa-Klineman Ross non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA PAVAN MELISSA-KLINEMAN ROSS: IL CAMMINO

Come detto prima per la diretta Pavan Melissa-Klineman Ross ci attendiamo grande spettacolo e non solo perché in palio c’è l’oro iridato. Dopo tutto abbiamo già visto con i nostri occhi il valore della coppa canadese, proprio ieri pomeriggio durante i quarti di finale, quando Pavan e Melissa Humana Paredes sono riuscite a battere le nostre azzurre e quindi ad eliminarle dal tabellone della manifestazione continentale. Proprio nel 2-0 che ha condannato Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth abbia potuto ammirare il grande valore e stato di forma delle canadesi: le americane però non sono da meno visto il loro cammino. Per completezza battere poi ricordare che proprio la coppia Klineman Ross è la coppia numero 5 nel ranking Mondiale Fivb. Non ci resta quindi che dare la parola al campo per la finalissima dei mondiali di beach volley femminile 2019 di Amburgo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA