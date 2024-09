DIRETTA PEGULA SABALENKA FINALE US OPEN 2024: PER IL TITOLO!

La diretta Pegula Sabalenka rappresenta, alle ore 22:00 di sabato 7 settembre, la finale femminile degli Us Open 2024: finalmente siamo arrivati all’atto conclusivo del tabellone Wta, peccato non ci sia arrivata Jasmine Paolini che ha mancato la terza finale Slam consecutiva ma, comunque, la diretta Pegula Sabalenka rappresenta un grande spettacolo anche se certamente non è la finale che tutti avrebbero pronosticato. Certamente la presenza di Aryna Sabalenka era attesa: la bielorussa è pur sempre la numero 2 del ranking, ha vinto le ultime due edizioni degli Australian Open e l’anno scorso era in finale a New York, sconfitta da Coco Gauff ma comunque mostrando e confermando una grande costanza.

Il capolavoro l’ha fatto Jessica Pegula, che non era mai stata in una finale Slam: la trentenne statunitense, comunque in Top Ten da tempo, ha dovuto superare lo scoglio più complicato di tutti eliminando Iga Swiatek nei quarti, e poi battendo Karolina Muchova in semifinale. Ora raggiunge il punto più alto di una carriera solida pur se senza troppi acuti, e se lo vuole godere tutto: vedremo cosa succederà nella diretta Pegula Sabalenka, certamente il match promette scintille e trattandosi della finale Us Open 2024 bisognerà analizzarlo al meglio per provare a capire a chi potrebbe andare il titolo.

DIRETTA PEGULA SABALENKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE US OPEN 2024

La diretta tv di Pegula Sabalenka, la finale femminile agli Us Open 2024, sarà trasmessa ovviamente dalla televisione satellitare: ricordiamo che il canale di riferimento, quello che possiamo definire centrale, è Sky Sport Tennis ma per questo match dovrebbe essere garantita la messa in onda anche su Sky Sport Uno, in ogni caso i clienti che non possano mettersi davanti a un televisore potranno seguire il match per il titolo attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile sui propri dispositivi mobili grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA PEGULA SABALENKA FINALE US OPEN 2024: BIELORUSSA FAVORITA

La diretta Pegula Sabalenka rappresenta, nella finale femminile degli Us Open 2024, l’ottavo incrocio tra le due: Aryna Sabalenka è in vantaggio 5-2 e ha vinto anche la sfida più recente, quest’anno e sempre per una finale, quella del Masters 1000 di Cincinnati. Logicamente bisogna dire che la Sabalenka parta favorita, lo impone non solo la classifica ma anche lo status e il momento della bielorussa, che negli ultimi anni è stata la più fiera rivale di Iga Swiatek e per una manciata di settimane le ha anche strappato il numero 1 nel ranking Wta. Tuttavia, attenzione: Jessica Pegula avrà la gran parte del pubblico a suo favore giocando in casa, e uno statunitense in generale non vince gli Us Open da sette anni (ci era riuscita Sloane Stephens).

La Sabalenka, che nei giorni scorsi ha simpaticamente provato a guadagnare tifosi arrivando addirittura a offrire da bere all’intero Arthur Ashe, dovrà accettare la cosa e provare a fare in modo che non sia un fattore. A livello Slam la finale Pegula Sabalenka è un inedito ma le due giocatrici nella realtà si conoscono molto bene, si sono affrontate anche alle Wta Finals per due anni consecutivi e i segreti sono pochi. Questa la presentazione del match, adesso bisognerà davvero capire se la pressione della prima finale Major per la Pegula sarà determinante o se invece l’americana trarrà giovamento dal centrale degli Us Open 2024 a tifare per lei, lo scopriremo tra qualche ora…