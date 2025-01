Diretta Pergolettese Albinoleffe, presentazione delle squadre

La diretta Pergolettese Albinoleffe andrà in scena allo Stadio Giuseppe Voltini, sarà valida per la giornata 23 del girone A di Serie C e metterà a confronto due squadre che in questa stagione hanno avuto un cammino altalenante, una più dell’altra, i gialloblu padroni di casa sono al quindicesimo posto e sono di un punto fuori dalla zona playout mentre gli ospiti sono al nona posizione in classifica e in questo momento sono sicuri di un posto ai playoff, gli inseguitori sono distanti 5 punti. La pergolettese si presenta da un trionfo per 0-1 contro l’Union Clodiense mentre l’Albinoleffe arriva dalla sconfitta per 2-0 in casa del Vicenza.

Diretta Pergolettese Albinoleffe, come seguire la gara in streaming video e tv

Come per tutte le partite del campionato di Serie C, per seguire la diretta Pergolettese Albinoleffe gli interessati potranno collegarsi al canale Sky Sport Calcio o in streaming video su SkyGo e NowTv.

Pergolettese Albinoleffe, probabili formazioni e protagonisti in campo

Per la partita delle ore 15.00 i gialloblu di mister Giacomo Curioni dovrebbero presentarsi con il 3-4-2-1 dell’ultima gara con Cordaro in porta, Tonoli, Lambrughi e Bignami, al posto dello squalificato Stante, Capoferri e Albertini sulle fasce insieme ad Arini e Careccia, Basilli e Jaouhari in supporto dell’unica punta Parker. Gli ospiti invece confermeranno il 3-5-2 del tecnico Giovanni Lopez con Marietta tra i pali, Boloca, Potop e Baroni come terzetto di difesa, Gusu e Borghini come esterni con Fossati, Parlati e Astrologo a completare il centrocampo, coppia d’attacco Mustacchio e Zoma.

Pronostici e quote Pergolettese Albinoleffe, il possibile esito della partita

La diretta Pergolettese Albinoleffe non è una gara dalla facile lettura e previsione, sarà uno scontro tattico e fisico che vede due squadre alla ricerca di punti, una per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde del fondo della classifica, l’altra per consolidare il posto nei playoff e scavalcare le sue dirette concorrenti. Il favorito rimane l’Albinoleffe che nonostante la sconfitta con il Vicenza, secondo in classifica, potrebbe portare a casa i tre punti dimostrando come già molte volte in questa stagione di sapersi rialzare velocemente dopo le sconfitte, anche il pareggio potrebbe essere il risultato finale della sfida con i padroni di casa che lotteranno fino alla fine per non lasciare punti ma difficilmente potranno riuscire a sconfiggere gli ospiti e a vincere.

