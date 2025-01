VIDEO UNION CLODIENSE PERGOLETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio “Aldo e Dino Ballarin” di Chioggia la Pergolettese non delude il pronostico vincendo per 1 a 0 contro l’Union Clodiense. Nel primo tempo la partita si sblocca prestissimo con il gol del vantaggio gialloblu realizzato da Careccia già intorno al 4′ raccogliendo un assist di Parker.

Tuttavia, le cose si complicano per i Cannibali a partire dal 34′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Stante, colpevole di una gomitata ad interrompere un’azione potenzialmente pericolosa ma che l’assistente avrebbe anche potuto poi fermare per una posizione di fuorigioco. Il tecnico Curioni, al fine di sistemare tatticamente la squadra, inserisce quindi Bignami al posto di Basili al 38′.

Nel secondo tempo i veneti tentano di approfittare della situazione favorevole ma i loro sforzi si traducono soltanto in una conclusione di Scapin deviata in angolo al 56′. Nel finale l’estremo difensore casalingo Gasparini nega la rete del raddoppio al solito Parker al 62′ e pure ad Arini al 64′. Nel recupero i granata si disperano sfiorando il pareggio al 90’+2′ ed al 90’+3′ con le giocate imprecise di Biondi.

