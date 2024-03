DIRETTA/ Pergolettese Alessandria video streaming tv: piemontesi ok in passato (Serie C, 1 marzo 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pergolettese Alessandria sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. Sono ben 7 le partite giocate: domina la squadra piemontese con ben 5 successi; le restanti due sfide sono terminate una in pareggio e una con la vittoria per i gialloblù. La prima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella dell’1 settembre 2013 con il pareggio con il risultato di 1-1. Vittoria piemontese grazie alle reti di Spighi, Sirri e Cavalli datata 5 gennaio 2014.

Tra le sfide più interessanti da segnalare c’è sicuramente il colpo esterno dell’Alessandria del 23 dicembre 2020 grazie alla zampata vincente al minuto 60 del giocatore bosniaco Cazim Suljic. L’ultima sfida tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata, giocata il 24 ottobre. Ad avere la meglio ancora una volta la formazione piemontese, con il risultato di 3-0. Doppietta decisiva dell’ex calciatore della Juve Stabia Alessandro Mastalli che riuscì a ribadire in porta due gol dopo il vantaggio firmato da Siafa. (Marco Genduso)

DIRETTA PERGOLETTESE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Pergolettese Alessandria bisognerà possedere un abbonamento alla televisione satellitare di Sky, l’emittente infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C e l’unico modo per vedere tutto il campionato sarà possedere questo abbonamento con l’abbonamento Calcio. Con le medesime modalità, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, sarà possibile seguire anche sulla piattaforma online questo match.

LA PRESENTAZIONE

Un altro grande match di Serie C in questa diretta di Pergolettese Alessandria, scontro valevole per la 29esima giornata di campionato che si prevede un match salvezza avvincente. I padroni di casa, attualmente al 16º posto, arrivano al match dopo una convincente vittoria per 3-0 contro il Pro Vercelli. Con una vittoria oggi, avrebbero l’opportunità di uscire dalla zona play-in e guadagnare terreno prezioso nella lotta per la salvezza.

Dall’altro lato del campo però, gli ospiti vivono un momento difficile, con quattro sconfitte e solo una vittoria nelle ultime cinque partite. L’ultima sconfitta per 0-1 contro l’Albinoleffe li ha relegati all’ultimo posto in classifica, e ora cercano disperatamente di invertire il trend negativo e ottenere punti cruciali per la sopravvivenza in categoria.

PERGOLETTESE ALESSANDRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci ora sulle probabili formazioni della diretta di Pergolettese Alessandria, partendo dai casalinghi che dovrebbero schierare dal primo Mazzarani, con la capacità di guidare le giocate offensive e di inserirsi nell’area avversaria, Mazzarani potrebbe essere determinante nel capitalizzare le azioni offensive, come dimostrato nell’ultimo turno.

L’Alessandria invece, si affida a Soler per fornire le geometrie e la creatività necessarie nel centrocampo. La sua abilità nel gestire il gioco e distribuire i palloni potrebbe essere fondamentale per l’Alessandria nel tentativo di ottenere un risultato positivo in questa sfida cruciale per la lotta alla salvezza.

PERGOLETTESE ALESSANDRIA, LE QUOTE

Passiamo ora l’attenzione alle quote della diretta di Pergolettese Alessandria, il match vede come favoriti i casalinghi che la Snai mette 1,9 il segno 1. Per il pareggio invece la quota sale a 2,3 mentre il segno 2 è stato fissato a 2,6.

