Diretta Perù Paraguay/ Streaming video tv: Lapadula per l’impresa (Copa America 2021)

DIRETTA PERÙ PARAGUAY: QUARTO DI FINALE COPA AMERICA

Perù Paraguay, in diretta dallo Stadio Olimpico Pedro Ludovico di Goiania, è la partita in programma oggi, venerdi 2 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 23.00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 18.00 in Brasile). Si accende la fase finale della Copa America 2021 e primo quarto di finale è con la diretta tra Perù e Paraguay, match a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio questa sera. Da una parte ecco dunque la Blanquirroja dove star è il giocatore del Benevento Gianluca Lapadula: il Perù ha chiuso da secondo il gruppo B alle spalle del Brasile e punta naturalmente a una fase finale della Copa America da sogno. Contro però un rivale pericoloso come è il Paraguay del ct Berizzo: la nazionale Guaranì ha terminato con solo il terzo posto ( ben pochi punti) la primaria fase a gironi della competizione e certo ha voglia di riscattarsi, già nella sfida secca di questa sera. Ci attenderà dunque una diretta tra Perù e Paraguay ben bollente, da non perderci assolutamente.

DIRETTA PERÙ PARAGUAY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perù Paraguay verrà trasmessa su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la televisione satellitare. che trasmette in esclusiva l’intero programma della Copa America, tutte le partite sia della fase a gironi sia della fase ad eliminazione diretta. La visione sarà anche in diretta streaming video, collegandosi tramite tablet, smartphone o pc sul sito o sull’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERÙ PARAGUAY

Per le probabili formazioni della diretta tra Perù e Paraguay, facile immaginare che entrambi i tecnici optino questa sera solo per i loro titolari più in forma: è partita troppo importante per correre rischi inutili. Ecco che allora la squadra peruviana opterà ancora una volta per il 4-2-3-1 di partenza, dove pure in difesa vi sarà spazio per Callens e Araujo al centro del reparto e per il duo composto da Trauco e Corzo sulle corsie. A centrocampo irrinunciabile per Gareca giocatori come Tapia e Yocun (anche se Cartagena scalpita dalla panchina), mentre sarà Pena, dell’Emmes il titolare sulla linea della tre quarti: in avanti ecco pronti Lapadula, con Carrillo e Cueva titolari sull’esterno.

Classico 4-4-2 per Berizzo: il Paraguay questa sera dovrebbe puntare ancora su Avalos e Almiron come coppia d’attacco (anche se Calros Gonzalez è ottima alternativa), mentre toccherà a Villasanti e Gimenez giocare al centro del reparto, con Samudio e Angel Romero a completamento del centrocampo. Per la difesa paraguaiana pochi dubbi: ecco pronto Antony Silva tra i pali, con Roja e il capitano Junior Alonso al centro dello schieramento, mentre Aldereto e Espinola saranno sui corridoi esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo ricordare che alla vigilia della sfida per i quarti di finale di coppa America 2021 sono gli uomini di Berizzo i gran favoriti dal pronostico. Il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 del match ha infatti fissato a 2.45 il successo del Paraguay, contro il più alto 3.20 segnato per la vittoria del Perù: il pareggio vale 2.95 la posta in palio.

