Diretta Perugia Arezzo/ Streaming video tv: favoriti gli umbri (Serie C)

DIRETTA PERUGIA AREZZO: OCCHIO ALLE SORPRESE…

Perugia Arezzo, diretta dall’arbitro Fabio Natilla della sezione Aia di Molfetta, è la partita della ventunesima giornata del girone B di Serie C in programma per le ore 12.30 di oggi, domenica 31 gennaio 2021, presso lo stadio Renato Curi del capoluogo umbro. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Perugia Arezzo vedrà grandi favoriti i padroni di casa umbri, dal momento che il Perugia ha 37 punti e dunque insegue il primo posto, mentre l’Arezzo è tristemente ultimo con appena 10 punti. Per il Perugia dunque si tratta evidentemente di una partita da vincere per rilanciarsi immediatamente dopo l’anonimo pareggio di settimana scorsa contro il Fano, altra pericolante contro la quale dunque era lecito attendersi qualcosa di più di uno 0-0 da parte degli umbri. L’Arezzo dal canto suo arriva da una sconfitta casalinga contro la Feralpisalò, ennesima tappa sofferta di un campionato davvero difficile per i toscani: sarà possibile riscattarsi nella prestigiosa trasferta a Perugia?

DIRETTA PERUGIA AREZZO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Arezzo sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 255 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA AREZZO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Perugia Arezzo in base alle scelte dei due allenatori nelle precedenti uscite. Per gli umbri possiamo allora ricordare il seguente modulo 4-3-2-1: Fulignati in porta, davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Elia, Sgarbi, Angella e Crialese; nel terzetto di centrocampo Sounas, Burrai e Vanbaleghem, infine in attacco avevamo visto titolari Mineso e Falzerano alle spalle della prima punta Murano. Modulo 4-4-2 invece per l’Arezzo, con novità obbligate in difesa causa squalifiche: dunque Luciani, Borghini, Kodr e Karkalis nella retroguardia a quattro davanti al portiere Sala; linea a quattro pure a centrocampo con Belloni, Arini, Di Paolantonio e Serrotti, infine il tandem d’attacco composto da Cutolo e Piu.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Perugia Arezzo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 1,38. Si sale poi a quota 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna dell’Arezzo.



