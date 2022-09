Diretta Perugia Ascoli/ Streaming video tv: umbri in difficoltà (Serie B)

DIRETTA PERUGIA ASCOLI: UMBRI FAVORITI!

La diretta di Perugia Ascoli, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 10 settembre a partire dalle 16.15 allo Stadio Renato Curi. La partita mette di fronte due squadre che hanno avuto un inizio di stagione molto diverso tra loro. I biancorossi infatti hanno conquistato un solo punto, tanto che occupano l’ultima posizione della classifica. I bianconeri al contrario hanno commesso pochi errori, tanto che si ritrovano a lottare per i vertici con otto punti.

In occasione dello scorso turno gli umbri hanno incassato una sconfitta – la seconda consecutiva – contro il Brescia, mentre il Picchio ha ottenuto un pari in casa contro il Cittadella. Da entrambe le parti dunque c’è la volontà di riscattarsi e tornare alla vittoria, ma soltanto una delle due potrà raggiungere questo obiettivo e migliorare il proprio piazzamento in classifica.

PERUGIA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Perugia Ascoli in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Ascoli risentono di qualche assenza e di qualche ritorno. I padroni di casa ritroveranno Sgarbi, di rientro da un turno di squalifica. Il tecnico degli umbri Fabrizio Castori dovrebbe mettere in campo di conseguenza un 3-5-2 così strutturato: Gori; Sgarbi, Angella, Curado; Casasola, Luperini, Vulic, Kouan, Lisi; Strizzolo, Olivieri.

Il tecnico dei marchigiani, Cristian Bucchi, opterà invece per il consueto 4-3-3. Gli ospiti non avranno a disposizione Caligara, che nella scorsa giornata ha rimediato una espulsione per doppio giallo. A colmare le lacune a centrocampo dovrebbe essere Falzerano. Questo il possibile undici iniziale: Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Eramo; Falzerano, Gondo, Bidaoui.

QUOTE PERUGIA ASCOLI

Le quote della diretta Perugia Ascoli offerte dai bookmakers, nonostante la situazione in classifica delle due squadre sia ai poli, sono abbastanza equilibrate. Andiamo a vedere quelle offerte da Sisal. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.30. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 3.15. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.20.

