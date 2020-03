Diretta Perugia Benevento/ Streaming video Rai: capolista al Curi (Serie B)

Perugia Benevento, in diretta dallo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 3 marzo 2020. Infatti la Serie B vive tra oggi e domani un turno infrasettimanale per la sua ventisettesima giornata di campionato, della quale Perugia Benevento è probabilmente il big-match. In effetti ormai abbiamo finito gli aggettivi per descrivere il dominio del Benevento di Filippo Inzaghi su questa edizione del campionato cadetto: i campani hanno vinto pure sabato contro lo Spezia, in classifica hanno 63 punti che garantiscono al Benevento 17 punti di vantaggio sulla seconda e 20 sulla terza, che è il dato più importante per quanto riguarda la promozione diretta. Situazione molto più difficile per il Perugia, che proprio contro l’avversaria più difficile dovrà provare ad invertire la tendenza dopo la sconfitta di Pisa, che è stato il quarto k.o. consecutivo per la formazione umbra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Benevento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo questa la partita scelta dalla Rai per il turno infrasettimanale di Serie B. Raddoppia dunque anche l’offerta in diretta streaming video, perché Rai Play andrà ad aggiungersi alla piattaforma DAZN, che per il secondo anno consecutivo è la casa della Serie B e trasmette tutte le partite del campionato cadetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BENEVENTO

Passiamo adesso a presentare le probabili formazioni di Perugia Benevento. Per gli umbri ci potrebbe essere qualcosa da cambiare dopo la quarta sconfitta consecutiva: non tanto in difesa quanto nella fase offensiva che è stata deficitaria e nella quale dunque potrebbe servire qualche idea nuova per Serse Cosmi. Nel Benevento invece è possibile un po’ di turnover per Filippo Inzaghi ma all’insegna dell’abbondanza: gente come Improta, Coda e Kragl era partita dalla panchina sabato contro lo Spezia e potrebbero dunque alcuni di loro essere titolari oggi, in ogni caso il Benevento potrà schierare una formazione di altissimo livello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Perugia Benevento, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Sulla carta partono favoriti gli ospiti campani: il segno 2 infatti vale 2,45 volte la posta in palio, poi si sale a 2,95 con il segno X e fino a quota 3,10 in caso di segno 1.



