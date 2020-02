Diretta Benevento Spezia/ Streaming video DAZN: sfida al vertice! (Serie B)

Benevento Spezia, partita diretta dal signor Manuel Volpi, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Match d’alta classifica con i sanniti che continuano ad avere una marcia da schiacciasassi, anche contro l’Entella in trasferta, su un campo non propriamente agevole, è arrivata una larga vittoria in un cammino che sta proiettando la squadra di Inzaghi ad infrangere molti record del campionato cadetto, oltre ovviamente ad acquisire già con largo anticipo la promozione in Serie A. Nell’ultimo turno si è invece fermata la striscia di vittorie dello Spezia, solo 1-1 in casa del Trapani per i liguri che restano terzi in classifica, ma hanno visto il Frosinone secondo staccarsi di 2 lunghezze. Resta comunque sbalorditivo il cammino della squadra di Italiano nelle ultime settimane, capace di risollevarsi con 13 risultati utili consecutivi dalla zona play out per andare a lottare per il secondo posto e il salto diretto nella massima serie. All’andata Benevento corsaro in casa dello Spezia grazie a un gol di Tello siglato a 3′ dal novantesimo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Spazia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPEZIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Benevento Spezia, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Benevento allenato da Filippo Inzaghi dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Sau; Moncini. Lo Spezia guidato in panchina da Italiano sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Mora, Bartolomei, Ricci M.; Ricci F., Gyasi, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Benevento e Spezia. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.70, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene quotata a 5.25. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA