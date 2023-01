Diretta/ Bari Perugia, streaming video tv: voglia di riscatto (Serie B)

DIRETTA BARI PERUGIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bari Perugia, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie B. Due squadre a caccia di riscatto dopo una giornata da dimenticare e di punti importanti per i rispettivi obiettivi, ovvero la promozione e la salvezza.

Diretta/ Parma Perugia (risultato finale 2-0): Ducali senza problemi

Il Bari di Mignani è quarto in classifica con 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte. I Galletti nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dal Palermo. Il Perugia, invece, è diciannovesimo a quota 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. Gli umbri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-0 dal Parma di Pecchia.

Diretta/ Palermo Bari (risultato finale 1-0): Marconi decide sotto il ciclone!

BARI PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Perugia Palermo (risultato finale 3-3) video tv: la riacciuffa Brunori!

PROBABILI FORMAZIONI BARI PERUGIA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni del match, Mignani e Castori alle prese con gli ultimi dubbi del caso. Partiamo dal Bari, schierato con il consueto 4-3-1-2: Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Botta, Folonrusho, Ceter. Passiamo adesso al Perugia, in campo con il classico 3-5-2: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Luperini, Santoro, Lisi, Di Serio, Olivieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Bari Perugia, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Partiamo dall’1-x-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Bari è a 2,05, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Perugia è a 3,85. Si prospetta una gara piuttosto chiusa secondo i bookmakers: l’Under 2,5 è a 1,62, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,90 e 1,82.

© RIPRODUZIONE RISERVATA