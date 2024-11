DIRETTA PERUGIA CESKE BUDEJOVICE: L’ATTESO RITORNO IN CHAMPIONS LEAGUE

Dopo un anno di assenza sarà speciale il ritorno nella Champions League di volley maschile per una delle squadre di club più forti del mondo, forse la migliore in assoluto, quindi attendiamo la diretta Perugia Ceske Budejovice, che per la prima giornata del girone D è in programma naturalmente presso il Pala Barton del capoluogo umbro con inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, con i campioni d’Italia e del mondo in carica della Sir Sicoma Monini Perugia (questa è la denominazione in Champions League) come grandi favoriti.

DIRETTA STOCCARDA SCANDICCI/ Video streaming tv: le tedesche se la giocano! (Champions, 13 novembre 2024)

Nella scorsa stagione Perugia mancava dalla Champions League, ma ha vinto scudetto, Coppa Italia, Mondiale per Club e Supercoppa Italiana, per un dominio totale su tutte le altre competizioni, che per il momento prosegue anche nella nuova stagione, grazie a un nuovo successo in Supercoppa Italiana e al primo posto in classifica dopo le prime sette giornate di Superlega. I cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice sono il primo ostacolo in Champions League, ma il pronostico sulla carta è chiaro: tutto andrà come previsto nella diretta Perugia Ceske Budejovice?

DIRETTA MILANO ROESELARE/ Video streaming tv: il calendario dell'Allianz in Champions (oggi 13 novembre 2024)

PERUGIA CESKE BUDEJOVICE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

All’inizio di una nuova avventura in Champions League, con ambizioni ovviamente molto alte per gli umbri, dobbiamo ricordare che la diretta Perugia Ceske Budejovice in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma ci sarà in ogni caso una possibilità per seguire il match grazie alla diretta Perugia Ceske Budejovice in streaming video fornita dalla piattaforma DAZN per i propri abbonati, come per tutte le partite delle italiane nella competizione.

DIRETTA PERUGIA CESKE BUDEJOVICE: LE AMBIZIONI DELLA SIR

La diretta Perugia Ceske Budejovice mette quindi al centro dell’attenzione gli umbri, che sono i favoriti d’obbligo in un girone che oltre ai cechi comprende anche i francesi del Saint-Nazaire e i turchi dell’Halkbank Ankara, che sulla carta potrebbero essere i rivali più accreditati per il primo posto in classifica. Gli avversari di oggi sono tornati a vincere il campionato della Repubblica Ceca nella scorsa stagione per la prima volta dal 2019, sulla carta però non dovrebbero essere troppo pericolosi per la corazzata Perugia.

Diretta/ Plovdiv Conegliano (risultato finale 0-3) video streaming tv: pratica archiviata (12 novembre 2024)

Questo anche perché gli umbri stanno benissimo, come abbiamo già avuto modo di accennare: nove partite disputate nella nuova stagione fra Supercoppa Italiana e campionato, il bottino è di altrettante vittorie e il primo titolo già in bacheca. Adesso inizia il doppio impegno, ma tutto sommato non dovrebbe essere un problema particolare per Perugia, almeno fino a quando il gioco non si farà davvero duro: per adesso l’obiettivo è proseguire sulla strada giusta e celebrare il ritorno nel migliore dei modi con la diretta Perugia Ceske Budejovice.