DIRETTA PERUGIA TRENTO: UNA FINALE ANNUNCIATA!

Con la diretta Perugia Trento assisteremo oggi, a partire dalle ore 18:00 di domenica 22 settembre, alla finale di Supercoppa volley 2024: siamo al PalaWanny di Firenze dove si assegna il primo trofeo stagionale, e possiamo dire che questa sia la finale che potevamo aspettarci a bocce ferme. La Sir Safety Perugia, dopo aver battuto Piacenza in semifinale, ha l’occasione di vincere la terza Supercoppa consecutiva e la quinta nelle ultime sei edizioni: un dominio in lungo e in largo per una società che non sempre ha confermato la sua competitività nei momenti decisivi, ma che l’anno scorso finalmente ha vinto sostanzialmente tutto.

La Itas Trentino invece arriva dalla straordinaria Champions League messa in bacheca, sabato ha dominato contro Monza e rimane l’unica squadra che sia stata capace di spezzare il dominio di Perugia in Supercoppa, prendendosi il titolo tre anni fa. Ora sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta Perugia Trento, mentre aspettiamo che la finale di Supercoppa volley 2024 prenda il via possiamo fare qualche rapida incursione attraverso le potenzialità di una serata che qui al PalaWanny di Firenze promette davvero scintille, poi scopriremo anche chi vincerà il trofeo…

PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Ricordiamo che la diretta tv di Perugia Trento sarà trasmessa in chiaro come già era stato per le due semifinali del sabato: per seguire la finale di Supercoppa volley 2024 dovrete rivolgervi a Rai Sport, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, e come sempre la televisione di stato fornirà anche l’opzione della diretta streaming video tramite il sito di Rai Play, o la sua relativa applicazione. L’alternativa, sempre in mobilità, riguarda la piattaforma Volleyballworld.net; in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PERUGIA TRENTO

DIRETTA PERUGIA TRENTO: SI ENTRA NEL VIVO!

Manca sempre meno alla diretta Perugia Trento: con la finale di Supercoppa volley 2024 entriamo finalmente nel vivo della stagione, che è appena cominciata e che ci regalerà tantissime emozioni. La Sir Safety, lo abbiamo detto, rimane ancora oggi la squadra da battere: ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa lo scorso anno, prendendosi anche il Mondiale per Club come surplus, e adesso torna a giocare in quella Champions League che può essere l’obiettivo principale di una società che ha saputo fare passi da gigante ma che, lo abbiamo accennato, in alcuni contesti è caduta sul più bello.

Per quanto riguarda Trento bisogna dire che la Itas aveva segnato un’epoca lo scorso decennio, vincendo tre Champions League consecutive, e che in campo europeo ha sempre saputo fare la differenza arrivando in fondo; al contrario, in Italia magari ha mancato i titoli ma comunque Trento ha vinto lo scudetto precedente a quello di Perugia. Si affrontano dunque, nella finale di Supercoppa volley 2024, due squadre che ancora una volta fanno da punto di riferimento a tutto il movimento della pallavolo italiana, ovviamente senza dimenticarsi di Civitanova. Sarà una gran bella stagione, che si apre scoprendo chi riuscirà a vincere la Supercoppa volley 2024 tra Perugia e Trento.