Diretta Novara Chieri/ Streaming video Rai: derby piemontese di volley

Novara Chieri, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente di Novara, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 12 novembre 2022, come anticipo televisivo per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che è cominciato da meno di un mese, dopo i Mondiali che hanno dato il terzo posto e la medaglia di bronzo all’Italia, ma che sta marciando a ritmi altissimi e quindi ha già messo alle spalle ben cinque turni. Ecco dunque che appena quattro settimane dopo la finale iridata e tre dall’inizio del campionato siamo già alla sesta giornata di campionato per Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri.

Abbiamo anche già incrociato dei derby regionali piemontesi prima della odierna diretta di Novara Chieri e allora ne approfittiamo per ribadire che la Serie A1 vede la presenza di ben quattro squadre del Piemonte, regione quindi di riferimento nel panorama della pallavolo femminile italiana. Fra loro è naturalmente proprio Novara la formazione più ambiziosa, ma pure Chieri sta facendo benissimo e allora è giusto che abbia la ribalta televisiva questo derby di alta classifica: che cosa ci dirà quindi la diretta di Novara Chieri?

DIRETTA NOVARA CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Chieri sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di Serie A1 selezionata per la trasmissione in chiaro sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Novara Chieri sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA NOVARA CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Novara Chieri, giova ricordare che la Igor Gorgonzola Novara arriva da un impegno infrasettimanale anche nell’unica settimana che doveva essere “libera” in questo periodo, tra l’altro una sfida stellare dal momento che mercoledì ha giocato contro Conegliano un anticipo della nona giornata necessario perché dicembre l’Imoco disputerà il Mondiale per club. Dopo lo scontro al vertice della classifica arriva anche il derby di lusso contro Chieri, quindi questa per Novara è una settimana molto importante.

Le ospiti potranno mettere sul piatto il vantaggio della settimana piena di lavoro dopo un inizio di campionato finora eccellente per la Reale Mutua Fenera Chieri, capace infatti di cogliere quattro vittorie in cinque partite e 12 punti in classifica. La curiosità è relativa al fatto che Chieri fino a questo momento ha sempre giocato solo tre set, perché quattro volte ha vinto per 3-0 contro Casalmaggiore alla prima giornata, sul campo di Cuneo alla seconda, in casa contro Macerata al terzo turno ed infine domenica scorsa contro Firenze, mentre l’unica sconfitta è stata a sua volta per 3-0, d’altronde sul campo di Conegliano. Sarà una battagliai lunga stavolta? Ce lo dirà Novara Chieri…

