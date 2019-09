Diretta Perugia Frosinone/ Streaming video DAZN: l’ex Nesta torna al Curi (Serie B)

Perugia Frosinone sarà diretta dal signor Abbattista, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 24 settembre nel turno infrasettimanale della Serie B 2019-2020, che corrisponde alla quinta giornata. Gli umbri si trovano nel gruppo ad 8 punti in classifica che insegue il duo capolista, mentre i laziali hanno conquistato fin qui solo 4 punti e sono in 15esima posizione. La formazione di casa è ancora imbattuta, avendo conquistato due successi e due pareggi, mentre il Frosinone deve i suoi 4 punti ad un successo ed un pareggio, ottenuto nell’ultimo turno, 1 – 1, contro il Venezia. L’ultimo turno ha visto un pareggio anche per il Perugia, con il risultato di 2 – 2 sul campo dello Spezia. La gara giocata al Picco ha visto un andamento altalenante con il Perugia di Massimo Oddo capace di andare in vantaggio dopo soli 6 minuti di gioco con una rete di Bonaiuto e poi sfiorare il raddoppio in diverse occasioni. Sprecate queste possibilità da parte degli umbri è salito in cattedra il La Spezia, che prima ha pareggiato con Capradossi al 22esimo del primo tempo e poi sullo slancio è passato in vantaggio con una rete di Ricci su rigore al 30esimo. Il Perugia si è trovato così a dover rincorrere ed ha trovato il pareggio solo al 45esimo della ripresa grazie a Iemmello subentrato al posto di Falcinelli dopo 17 minuti della ripresa. Anche il Frosinone ha acciuffato il pareggio contro il Venezia dopo essere andato sotto nella ripresa a seguito di un errore del suo estremo difensore e mettendo a segno la rete con un colpo di testa di Capuano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Frosinone non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA FROSINONE

Nella gara del Renato Curi per la formazione guidata da Massimo Oddo schema 4-3-1-2 ormai collaudatissimo. In porta l’allenatore dei grifoni schiera Vicario davanti al quale ci saranno i difensori laterali Rosi e Nzita ed i centrali Gyomber e Sgarbi. Linea di centrocampo che vede impegnati Kouan, Carraro e Fernandez, mentre a sostegno di Capone, punta più avanzata dell’attacco dei padroni di casa, ci saranno Falcinelli ed Iemmello. Il Frosinone si schiererà secondo il 4-3-1-2, modulo preferito dal suo allenatore, Nesta. Bardi sarà l’estremo difensore dei laziali che avranno in difesa Brighenti e Begjetto a presidiare le corsie laterali, mentre la coppia centrale sarà costituita da Capuano e Ariaudo. Linea centrale con Paganini che affianca Maiello ed Haas, mentre in posizione di trequartista alle spalle delle punte, Nesta schiera Ciano. Duo d’attacco formato da Trotta e Dionisi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Perugia Frosinone, la partita del Renato Curi che inizia tra poco per la quinta giornata della Serie B, l’agenzia di scommesse B-Win vede favoriti per la vittoria finale gli uomini di Nesta, proposti ad una quota 2,20 mentre la vittoria esterna viene quotata 3,40 ed il pareggio si discosta di poco con una quota di 3,10.



