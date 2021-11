Diretta Perugia Modena/ Streaming video Rai: grande classica di volley

DIRETTA PERUGIA MODENA: SUPER SFIDA!

Perugia Modena, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Gianluca Cappello presso il Pala Barton del capoluogo umbro, è sicuramente la partita di cartello che alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 24 novembre 2021, caratterizzerà l’ottava giornata della Superlega di volley maschile, che sta vivendo un turno infrasettimanale per giorni di conseguenza all’insegna della grande pallavolo, che sta giocando a ritmi molto intensi. La diretta di Perugia Modena non ha bisogno di troppe parole di presentazione: si affrontano due big della pallavolo italiana e internazionale, c’è solo da sperare che lo spettacolo sia all’altezza.

La Sir Safety Conad Perugia arriva dalla netta vittoria per 0-3 sul campo del fanalino di coda Ravenna, non una grande impresa ma utile per mantenere imbattuti gli umbri, con sei vittorie in altrettante partite giocate. La Leo Shoes PerkinElmer Modena arriva invece da una preziosissima vittoria per 3-0 contro Trento che potrebbe valere la svolta dopo un inizio di campionato difficile per gli emiliani. Chiaramente confermarsi a Perugia non sarà affatto facile, ma gli emiliani hanno poco da perdere: che cosa succederà in Perugia Modena?

DIRETTA PERUGIA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Modena sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, il canale che trovate al numero 57 del telecomando. In alternativa, sarà possibile accedere alle immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente grazie a sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PERUGIA MODENA: IL CONTESTO

La diretta di Perugia Modena avrà dunque moltissimi motivi d’interesse. Non fatevi ingannare dal terzo posto di Perugia, perché la Sir Safety è alle spalle solo di due squadre che hanno già giocato addirittura tre partite in più rispetto agli umbri, di conseguenza potenzialmente Perugia è in vantaggio rispetto alle rivali Civitanova e Trento, anche grazie al recente successo per 3-0 contro la Itas. Potremmo parlare di capolista in pectore, forse però è più significativo evidenziare che Perugia è ancora imbattuta mentre tutte le altre squadre della Superlega hanno perso almeno due volte: un chiaro segnale delle forza degli uomini di Nikola Grbic.

Anche Modena è tra le squadre che finora hanno giocato “solo” sei partite in Superlega, ma per gli emiliani il bilancio è decisamente meno esaltante, con tre vittorie e altrettante sconfitte. Gli uomini di Andrea Giani hanno faticato parecchio nelle scorse settimane, ma il 3-0 rifilato domenica a Trento ha indicato che il potenziale c’è ed è notevole. Oggi arriverà subito un nuovo banco di prova durissimo: per Modena non sarà facile fare risultato a Perugia, ma se arrivasse un’altra prestazione di ottimo livello potremmo davvero dire di avere ritrovato un’altra candidata alle posizioni che contano in questa Superlega.

