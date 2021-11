DIRETTA MODENA TRENTO/ Streaming video Rai: parla Bruno Rezende

DIRETTA MODENA TRENTO: PARLA BRUNO

Mentre si avvicina la diretta di Modena Trento, possiamo fare un passo indietro a domenica scorsa per leggere le dichiarazioni di Bruno Rezende al termine della sconfitta di Modena sul campo di Civitanova. Il brasiliano, capitano dei gialloblù, aveva commentato così la prestazione per il sito ufficiale del Modena Volley: “Dobbiamo anche considerare i meriti dell’avversario, ma noi non siamo ancora abbastanza consistenti nel tenere il livello alto. Dobbiamo essere più lucidi nelle scelte quando abbiamo l’occasione di chiudere i set. La battuta? Dobbiamo essere capaci di non dipendere solo da quel fondamentale, se non entra quella dobbiamo vincere con il gioco e gli altri fondamentali. Siamo ancora una squadra nuova ma dobbiamo creare più fiducia e prenderci i momenti caldi, abbiamo perso due set ai vantaggi dove eravamo stati alla pari tutto il tempo”. Oggi arriva un’altra grande sfida contro Trento: che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Monza Casalmaggiore (risultato finale 3-0) streaming: brianzole sul velluto

DIRETTA MODENA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Trento sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, perché la televisione di Stato si è aggiudicata due partite per ogni giornata del campionato di Superlega. Di conseguenza, Modena Trento sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA/ Cisterna Monza (risultato finale 2-3): brianzoli al tie-break!

BIG-MATCH!

Modena Trento, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Rocco Brancati, si giocherà oggi, domenica 21 novembre 2021, con fischio d’inizio alle ore 18.00 naturalmente presso lo storico PalaPanini della città emiliana, che ospiterà il big-match della settima giornata della Superlega di volley maschile 2021-2022. Sarà dunque una domenica di grande pallavolo grazie alla diretta di Modena Trento, partita che metterà di fronte due piazze che hanno fatto la storia di questo sport.

Per la Leo Shoes PerkinElmer Modena, tuttavia, questo campionato si sta rivelando finora molto difficile e allora gli emiliani di Andrea Giani avrebbero bisogno di una vittoria di prestigio per dare la svolta a una situazione di classifica che comincia ad essere preoccupante addirittura per l’accesso ai playoff. Asta sicuramente molto meglio la Itas Trentino, che d’altronde ha giocato ben tre partite in più anche a causa di un paio di anticipi dovuti alla partecipazione al Mondiale per Club: leggere la classifica non è dunque così semplice, resta il fatto che Trento è fra le candidate per lo scudetto. Oggi Modena Trento cambierà qualcosa in questi valori?

DIRETTA/ Bergamo Novara (risultato finale 0-3) streaming video tv: vince la Igor!

DIRETTA MODENA TRENTO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Modena Trento, dobbiamo dunque ribadire che per gli emiliani finora si è trattato di una stagione avara di soddisfazioni, come ha confermato pure la sconfitta a Civitanova di domenica scorsa. Eppure, proprio quella sconfitta potrebbe essere la base per la rinascita: la Leo Shoes ha vinto un set e altre due volte è andata ai vantaggi, la prestazione è stata positiva e se Modena cominciasse a giocare sempre così probabilmente risalirebbe parecchie posizioni in classifica: il problema è che bisogna farlo fin da subito…

Per Trento bisogna invece dire innanzitutto che la squadra del grande ex Angelo Lorenzetti (per lui tornare a Modena è sempre speciale) sta giocando a raffica, perché poi a dicembre ci sarà il Modiale per Club da disputare mentre la Superlega non si fermerà. Un tour de force che sta comunque dando indicazioni positive alla Itas, che per di più ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana a inizio stagione. La pressione sarà soprattutto sugli emiliani e questo potrà essere un vantaggio per Trento…

© RIPRODUZIONE RISERVATA