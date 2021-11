Diretta Perugia Trento/ Streaming video Rai: big-match in Superlega

DIRETTA PERUGIA TRENTO: SFIDA COMBATTUTA!

Perugia Trento, in diretta dal Pala Barton del capoluogo umbro, si gioca alle ore 18.00 di stasera, domenica 7 novembre 2021, e sarà il big-match di maggiore spicco nel programma della quinta giornata della Superlega di volley maschile. Sfida sempre di lusso che ha già un precedente stagionale nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta dalla Itas, la diretta di Perugia Trento sarà imperdibile anche oggi per tifosi ed appassionati di pallavolo, anche se naturalmente alla quinta giornata di stagione regolare è ancora presto per tirare le somme.

In ogni caso, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino promettono di regalarci spettacolo. Per gli umbri del grande ex Simone Giannelli sarà l’occasione per la rivincita facendo tesoro degli errori commessi in Supercoppa, mentre Trento vorrà concedere il bis che avrebbe ancora più valore in casa degli avversari. Parlando invece da spettatori neutrali, speriamo che sia una partita all’altezza delle attese: cosa succederà in Perugia Trento?

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, perché la televisione di Stato si è aggiudicata due partite per ogni giornata del campionato di Superlega. Di conseguenza, Perugia Trento sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PERUGIA TRENTO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Perugia Trento, dobbiamo sottolineare che per la Sir Safety Conad Perugia la Supercoppa Italiana è stata finora l’unico passo falso, perché in Superlega gli umbri hanno vinto tre partite su tre finora disputate (hanno già osservato il turno di riposo). Ovviamente però ritrovare una squadra che ti ha sconfitto poche settimane fa potrebbe essere l’occasione perfetta per andare a caccia della rivincita e ribadire che quello scivolone fu un episodio isolato e anche più che comprensibile all’inizio della stagione.

Trento invece logicamente punta a battere ancora una volta Perugia, perché per l’Itas dei giovani un doppio successo contro gli umbri sarebbe il definitivo sigillo su un ottimo inizio di stagione, con la perla naturalmente della Supercoppa Italiana vinta contro Monza dopo avere battuto la Sir Safety in semifinale. Il turno infrasettimanale però non ha portato buone notizie ad Angelo Lorenzetti: sconfitta casalinga contro Padova e infortunio per Alessandro Michieletto. Arriverà a Perugia un riscatto immediato?



