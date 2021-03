Diretta Perugia Modena/ Streaming video Rai: replica umbra? (Champions League volley)

DIRETTA PERUGIA MODENA: LEO SHOES VICINA ALLA SEMIFINALE

Perugia Modena, in diretta dal PalaBarton alle ore 20:30 di martedì 2 marzo, si gioca per il ritorno dei quarti di finale nella Champions League 2020-2021 di volley maschile. Un derby che purtroppo impedirà a una delle due squadre di continuare la sua corsa verso la semifinale ma che, guardando il bicchiere mezzo pieno, aumenterà le possibilità di tornare a mettere il trofeo in una bacheca di casa nostra; il risultato che è maturato all’andata è sorprendente perché la Leo Shoes si è imposta con un incredibile 3-0, e questo ha avvicinato non poco Andrea Giani a prendersi la qualificazione.

Infatti in Champions League vige la regola dei “punti”, ovvero 3 per un 3-0 o un 3-1 e 2 in caso di vittoria al tie break: ciò significa che agli emiliani basterà vincere due parziali questa sera per accedere alla semifinale, mentre la Sir Safety non può che timbrare un successo pieno per andare al golden set e continuare a inseguire il suo sogno europeo. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Perugia Modena; aspettando questo intrigante derby europeo proviamo ad analizzare quali sono i temi principali legati all’attesissima sfida che tra poche ore si giocherà al PalaBarton.

DIRETTA PERUGIA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Modena verrà trasmessa su Rai Sport + HD, canale che troverete al numero 57 del vostro digitale terrestre: di conseguenza l’appuntamento con la Champions League di volley sarà in chiaro per tutti, e gli appassionati che non possano mettersi davanti al televisore potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa emittente, fruibile con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone e visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo dire senza timore di smentita che Perugia Modena, ancor prima di conoscere il risultato del ritorno, si gioca in un contesto sorprendente: non erano in molti quelli che si aspettavano che una settimana fa gli emiliani potessero battere 3-0 la Sir Safety. Certamente la Champions League non è il campionato, ma in SuperLega gli umbri hanno dominato la regular season mentre Modena è entrata nei playoff con il 50% di vittorie e il settimo posto, costretta a giocare il primo turno (doppio 3-0 a Ravenna) per accedere ai quarti in cui incrocerà Civitanova (Perugia invece non sa ancora se dovrà vedersela con Milano o Verona). Vital Heynen, e più in generale la società, rischiano così di dover nuovamente rimandare l’appuntamento con quello che sarebbe il primo storico trionfo internazionale: Perugia ha tutte le possibilità di ribaltare lo 0-3 del PalaPanini e infliggere la sconfitta a Modena, anche perché a causa di un regolamento “strano” la Leo Shoes avrà una sorta di delusione sapendo che quella vittoria netta di una settimana fa è quasi “inutile”, perché dovrà comunque vincere due set per evitare quello di spareggio nel quale inevitabilmente la Sir Safety sarebbe poi favorita.



