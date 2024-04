Diretta Perugia Monza/ Streaming video Rai: di nuovo in Umbria, gara-3 finale volley (oggi 25 aprile 2024)

DIRETTA PERUGIA MONZA, GARA-3: SERIE IN EQUILIBRIO NELLA FINALE SCUDETTO

La lotta per lo scudetto si fa sempre più emozionante, in questo giovedì festivo ci attende quindi la diretta di Perugia Monza, che sarà gara-3 della finale scudetto del volley maschile dal Pala Barton del capoluogo umbro, un appuntamento imperdibile alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, 25 aprile 2024. Si torna in Umbria con una situazione di parità tra la Sir Susa Vim Perugia e la Mint Vero Volley Monza, che finora hanno vinto una partita a testa, chiaro segnale che i lombardi sono arrivati con pieno merito anche se in maniera sorprendente a questa finale scudetto nella quale non hanno certo intenzione di concedere facilmente il via libera alla favorita Perugia.

Una settimana fa gli umbri avevano cominciato nel migliore dei modi, vincendo per 3-1 la prima partita davanti al pubblico amico e facendo vedere di poter avere qualcosa in più dei rivali. Il Vero Volley tuttavia ha già ribaltato più di un pronostico in questa stagione e si presenta nuovamente al Pala Barton per vivere la diretta di Perugia Monza reduce dalla vittoria casalinga per 3-2 al termine della meravigliosa battaglia sportiva alla quale abbiamo assistito domenica pomeriggio in terra lombarda. Naturalmente può esserci qualche rimpianto dal punto di vista umbro, dal momento che Perugia era in vantaggio di due set a uno prima di subire la rimonta che certifica come questa finale proseguirà almeno fino a gara-4, ma da spettatori neutrali non potremmo chiedere di meglio di aumentare lo spettacolo che la diretta di Perugia Monza certamente ci offrirà.

COME SEGUIRE LA DIRETTA DI PERUGIA MONZA, GARA-3 DELLA FINALE SCUDETTO IN STREAMING VIDEO E TV

Divertimento ed emozioni assicurati, per chi non li potrà vivere dal vivo l’appuntamento con la diretta tv di Perugia Monza sarà naturalmente ancora una volta in chiaro per tutti su Rai Sport HD, che trasmette in esclusiva la Superlega di volley maschile. Questo significa naturalmente che sarà disponibile per tutti oggi pure la diretta streaming video di Perugia Monza, cioè naturalmente tramite sito o app di RaiPlay, tuttavia in questo caso c’è anche una ulteriore possibilità, cioè la visione su VBTV, anche se in questo caso è necessario avere sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PERUGIA MONZA

DIRETTA PERUGIA MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE A GARA-3 DELLA FINALE?

Questa sera la pressione sarà soprattutto sui padroni di casa: la diretta di Perugia Monza infatti potrebbe riservarci un clamoroso ribaltone qualora il Vero Volley espugnasse il capoluogo umbro, guadagnandosi la possibilità di giocarsi il match-point scudetto in casa domenica. D’altro canto, è pure vero che nessuno più della Sir Susa Vim Perugia è abituato a gestire situazioni di questo genere, se si pensa che gli uomini di Angelo Lorenzetti in questa stagione 2023-2024 hanno già vinto la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, quindi Perugia insegue uno scudetto che renderebbe davvero leggendaria (e non sarebbe retorica) una annata già memorabile.

D’altro canto, è altrettanto vero che la stagione potrebbe diventare leggendaria pure per la Mint Vero Volley Monza, perché lo scudetto sarebbe un traguardo che probabilmente nessuno avrebbe osato anche solo immaginare. I brianzoli hanno già sfiorato l’impresa in Coppa Italia, eliminando Civitanova e Trento prima di cedere solo in finale, al cospetto proprio di Perugia. Scherzi dei tabelloni, gli uomini di Massimo Eccheli si sono ripetuti nei playoff scudetto, eliminando di nuovo Lube e Itas per contendere il tricolore agli umbri. La missione sarà difficile ma non impossibile, come gara-2 ci ha dimostrato. Espugnare il Pala Barton avrebbe peso specifico enorme: che cosa ci dirà quindi la diretta di Perugia Monza?











