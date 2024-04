Diretta Perugia Monza/ Streaming video Rai: finale scudetto al via! (volley SuperLega, oggi 18 aprile 2024)

DIRETTA PERUGIA MONZA: FINALMENTE LA FINALE!

Perugia Monza, partita diretta dagli arbitri Marco Zavater e Stefano Cesare, va in scena alle ore 20:30 di giovedì 18 aprile: eccoci finalmente a gara-1 della finale scudetto di volley SuperLega 2023-2024. Il campionato di pallavolo maschile è arrivato all’ultimo atto: ci presenta una sfida a sorpresa perché le due vere favorite per il titolo, e quelle che hanno disputato l’ultima finale, sono state eliminate strada facendo e ora restano in corsa queste due, anche se di Perugia dobbiamo dire che negli ultimi anni ha sempre e comunque dominato ma non è mai riuscita, se non una volta, a vincere il tricolore.

Partita sotto traccia, è tornata in finale e ora ha una grande occasione, perché è favorita contro Monza; tuttavia attenzione a dare per morto il Vero Volley, perché la squadra brianzola ha fatto un capolavoro in semifinale eliminando la Itas campione uscente, peraltro rimontandola da 0-2 nella serie, e ha già raggiunto la finale di Coppa Italia perdendola proprio contro la Sir Safety, con la possibilità ora di vendicarsi centrando un bersaglio ancora più grosso. Aspettando che la diretta di Perugia Monza ci faccia compagnia, proviamo per il momento ad addentrarci ancor più nei meandri di questa serie che sarà certamente entusiasmante.

PERUGIA MONZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Perugia Monza viene affidata alla televisione di stato: il grande volley maschile di casa nostra è appannaggio di questa emittente e il canale sul quale potrete seguire questa gara-1 della finale scudetto è Rai Sport HD, disponibile al numero 58 del digitale terrestre ma anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’app oppure visitando direttamente il sito di Rai Play. In alternativa potrete seguire il match, sempre in mobilità, anche sulla piattaforma Volleyballworld.net: in questo caso però dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PERUGIA MONZA

DIRETTA PERUGIA MONZA: MOTIVI DI RISCATTO

Nella diretta di Perugia Monza si affronteranno due squadre che con lo scudetto potrebbero riscattarsi: in realtà per il Vero Volley il discorso è leggermente diverso ma sta comunque in piedi, perché i brianzoli quest’anno hanno perso la finale di Coppa Italia ma anche quella di Challenge Cup, in generale sono alla prima serie per il tricolore nella loro storia e possono per una volta diventare la squadra “dominante”, per dirla così, nel consorzio Vero Volley visto che le donne hanno fallito l’accesso alla finale scudetto (pur avendo raggiunto quella di Champions League, particolare certamente non indifferente).

Per quanto riguarda Perugia, la Sir Safety l’anno scorso aveva giocato una regular season perfetta ma poi è stata eliminata al primo turno dei playoff, l’epoca recente ci racconta di ben cinque finali perse (in totale sono sei) e in termini assoluti possiamo dire di una squadra che, pur avendo vinto una volta il campionato come due Mondiali per Club consecutivi, fino a questo momento ha sempre mancato i grandi appuntamenti con la storia. Questo allora potrebbe essere il momento giusto per provare a rimettere il nome sulla mappa della SuperLega, certamente i Block Devils sono favoriti ma non bisogna mai sottovalutare una Monza che sa di poter fare qualcosa di gigantesco…











