Diretta Perugia Monza/ Streaming video Rai: sfida bollente al Pala Barton!

DIRETTA PERUGIA MONZA: GRAN ANTICIPO PER LA SERIE A1

Perugia Monza, diretta dagli arbitri Canessa e Colucci, è la sfida della 25^ giornata della serie A1 di volley femminile, in programma oggi, sabato 20 febbraio: fischio d’inizio alle ore 20.30, presso il PalaBarton di Perugia. Negli ultimi scampoli di una stagione del primo campionato nazionale di volley quando mai tormentata, ecco che la 25^ giornata, o meglio il 12^ turno di ritorno di Serie A1 ci offre con la diretta tra Perugia e Monza un match davvero imperdibile. In campo abbiamo infatti due formazioni particolarmente affamate di punti, ma che pure stanno vivendo momenti ben differenti. Da una parte ecco le umbre di Mazzanti che, pur tornate a vincere solo pochi giorni fa contro Cuneo, pure hanno ancora parecchio terreno da recuperare per poter abbandonare gli ultimi gradini della classifica (e che pure hanno diversi match in sospeso). Dall’altra ecco invece Monza che resiste, sia pure con fatica, ai vertici della graduatoria: solo pochi giorni fa la formazione di Gasperi ha subito un brutto KO nel recupero con le bustocche e certo potrebbe affrontare la sfida di questa sera distratte, visto il prossimo importantissimo impegno nelle coppe europee. Si annuncia dunque oggi una partita davvero non scontata

DIRETTA PERUGIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Monza sarà un appuntamento in chiaro per tutti, perché la partita della 25^ giornata di Serie A1 è su Rai Sport + HD: trovate questo canale al numero 57 del vostro telecomando, con la possibilità – qualora non possiate mettervi davanti a un televisore – di seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa televisione di stato. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA MONZA: IL CONTESTO

Considerato che pure alla vigilia di questa 25^ giornata della Serie A1 sono ancora tanti i buchi che si leggono in classifica e che pure sia Perugia che Monza vantando diversi recuperi ancora da disputare, ci pare certo complicato dare un contesto preciso al match che ci farà compagnia stasera. Pure però possiamo chiarire come se la stanno cavando le due formazioni. Partiamo allora dal club umbro, che come detto, è tornato a vincere solo pochi giorni fa: contro Cuneo, la Bartoccini ha incassato quella che è però è solo la sesta vittoria della stagione, a cui uniamo 15 KO e dunque appena 16 punti messi a tabella (validi per la penultima posizione provvisoria in classifica). Altri panorami sono invece per Monza, che pur incappata nella sconfitta con Busto pure rimane terza forza del campionato. La Saugella fin qui ha realizzato (su 21 match) 45 punti, incassando 16 successi e cinque KO (di cui due sono arrivati nelle ultime 3 partite). Numeri dunque importanti ma che nella singola partita potrebbero non essere così decisivi, lo sappiamo bene: tra le file umbre poi non scordiamo che vi sono anche parecchie ex (in primis la capitana Ortolani, che ha lasciato Monza tra mille polemiche), che sicuramente oggi vorranno “vendicarsi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA