DIRETTA/ Perugia Monza (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, via! (oggi domenica 7 gennaio 2024)

DIRETTA PERUGIA MONZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Perugia Monza, negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio presentiamo la partita con un punto di vista molto significativo: “Monza è un’ottima squadra e lo abbiamo visto anche in settimana nella loro vittoria con Civitanova”, ha detto il libero della Sir Susa Vim Perugia, Alessandro Toscani, che è stato scelto dal sito Internet della società umbra per le consuete dichiarazioni pre-partita. In settimana infatti Monza ha battuto la Lube in Coppa Italia, andrà alle Final Four come d’altronde anche Perugia, che invece ha vinto contro Modena.

L’analisi di Toscani poi è proseguita tra l’aspetto tecnico e quello ambientale: “Giocano bene e di squadra, sono ottimi in difesa ed in fase break. Noi dovremo cercare di sfruttare il fattore campo e di metterli sotto pressione per provare a portare a casa il risultato sapendo che avremo il supporto importante dei nostri tifosi. Giocare a Perugia è diverso, il nostro pubblico ci dà una carica ed una spinta incredibili, personalmente non mi sono ancora abituato, per me ogni volta è una grande emozione”. Adesso però non è più tempo per le parole, perché adesso è davvero giunto il momento di cedere la parola alla diretta di Perugia Monza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Perugia Monza, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

PERUGIA MONZA: UNA BELLA SFIDA!

Perugia Monza, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Stefano Caretti naturalmente presso il Pala Barton del capoluogo umbro, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.15 di questa sera, domenica 7 gennaio 2024, per la tredicesima giornata del campionato di Superlega del volley maschile, secondo turno di ritorno del massimo campionato di pallavolo. La diretta di Perugia Monza offrirà dunque una sfida di alto livello, perché gli umbri sono una delle big del volley italiano ed internazionale, ma i lombardi hanno sicuramente le capacità per sperare nel colpo.

Tradotto in numeri: la Sir Susa Vim Perugia è seconda in classifica con 28 punti dopo le precedenti dodici giornate della Superlega ed insegue la capolista Trento, mentre la Mint Vero Volley Monza è entrata in questa giornata con il sesto posto a quota 20, il posto ai playoff dovrebbe essere certo ed anzi i brianzoli fanno parte del gruppo che può legittimamente puntare almeno al quarto posto, specie se tornassero da Perugia forti di una grande impresa. Umbri quindi favoriti ma in un match intrigante: che cosa ci dirà la diretta di Perugia Monza?

DIRETTA PERUGIA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Perugia Monza, approfondiamo l’analisi delle stagioni delle due formazioni. I padroni di casa non stanno dominando come l’anno scorso, quando d’altronde poi cedettero nel momento più importante della stagione; Perugia non vuole ripetere quell’errore e comunque sta viaggiando bene, con 28 punti frutto di nove vittorie a fronte di tre sconfitte, che attualmente valgono la piazza d’onore in Superlega, senza dimenticare che Perugia ha già vinto la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, quindi Angelo Lorenzetti ha già messo ben due titoli in bacheca.

Dall’altra parte ecco una realtà ormai molto solida della nostra pallavolo come è Monza: finora ecco sette vittorie e cinque sconfitte per i brianzoli, che però settimana scorsa hanno perso in casa contro Civitanova, perdendo l’occasione di lanciarsi con forza nella corsa verso il quarto posto, che resta un obiettivo alla portata (ma molto ambito da tanti). Il calendario oggi non aiuta gli ospiti, ma la partita non è affatto scontata, come dimostrano otto punti di distacco in classifica, che indicano una differenza di valori ma non di certo un abisso: quali risposte quindi ci darà la diretta di Perugia Monza?

