Diretta/ Perugia Olbia streaming video tv: sardi a caccia di punti salvezza (Serie C, 7 aprile 2024)

Perugia Olbia, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. Il Perugia ha avuto un campionato altalenante, segnato da qualche scivolone di troppo. Sebbene abbia vinto quattro delle ultime sette partite, ha ottenuto solo un punto nelle ultime due, perdendo anche lo scontro diretto con la Carrarese, che è così passata da +2 a +5. Per ottenere la promozione, il Perugia dovrà necessariamente passare attraverso i play off, migliorando anche le sue prestazioni negli scontri diretti. Quando la sfida si fa più impegnativa, la squadra fatica sempre di più. Al momento mancano Bozzolan, Mezzoni, Giunti, Ricci e Vazquez.

Diretta/ Rimini Olbia (risultato finale 5-0): la chiudono Lamesta e Gorelli! (Serie C, oggi 3 aprile 2024)

Per l’Olbia, invece, c’è stato un netto crollo. Dopo la decima giornata di campionato, occupava il nono posto, ma nelle ultime 24 partite ha ottenuto solo 11 punti, troppo pochi. Questo lo ha portato all’ultimo posto in classifica. La situazione è diventata drammatica, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. La squadra sembra incapace di reagire, e nei prossimi tre incontri affronterà Perugia, Pescara e Pontedera, tutte squadre di alta classifica. La salvezza sembra sempre più complicata. In questo momento, mancano Mameli e Cavuoti.

DIRETTA/ Olbia Sestri Levante (risultato finale 1-2) streaming: la decide Fossati (Serie C, 30 marzo 2024)

PERUGIA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Olbia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Olbia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Olbia, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Mezzoni, Dell’Orco, Lewis; Paz, Torrasi, Agosti, Lisi; Matos; Sylla, Seghetti. Risponderà l’Olbia allenato da Marco Gaburro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rinaldi; Palomba, Bellodi, Motolese; Zallu, La Rosa, Dessena, Biancu, Catania; Ragatzu, Nanni.

Video/ Carrarese Perugia (1-0) gol e highlights: segna Finotto al 90'! (Serie C, 28 marzo 2024)

PERUGIA OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Olbia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA