DIRETTA/ Carrarese Perugia video streaming tv: davvero pochi i precedenti recenti (Serie C, 28 marzo 2024)

DIRETTA CARRARESE PERUGIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Carrarese e Perugia sta per iniziare con le due squadre già in campo in attesa del fischio da parte del direttore di gara che possa sancire il primo pallone giocabile. In attesa di scoprire il risultato di questa partita, vi mostriamo i tre precedenti trovati tra il 2012 e il 2020. Due successi per il Perugia ed un risultato di pareggio in queste tre sfide. La prima gara che vi raccontiamo è quella del 28 ottobre 2012, terminata con il successo per 3-0 del Perugia.

Ad andare in rete Ciofani, Rantier ed un giovanissimo Matteo politano, campione d’Italia con il Napoli nella stagione 2022-2023. Secondo successo per il Perugia nella gara di ritorno grazie alla rete in extremis firmata da Moscati. Le due squadre sono tornate ad affrontarsi ben 10 anni più tardi all’ultima volta. Questa volta si sono divise la posta in palio con un pareggio con il risultato di 1-1, alla luce dei gol firmati da Capello e Matos. (Marco Genduso)

DIRETTA CARRARESE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Carrarese Perugia bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

CARRARESE PERUGIA: PER IL TERZO POSTO!

Scontro playoffs ad alti giri quello che vedremo in questa diretta di Carrarese Perugia, emozioni che potremo vivere oggi 28 marzo 2024 alle 20,45 in questo 34esimo turno di Serie C. La squadra toscana arriva a questo match dopo un pareggio per 0-0 contro la Spal, mentre il Perugia ha ottenuto un pareggio contro il Pineto in un vibrante 2-2.

Entrambe le squadre si trovano in una posizione di classifica prestigiosa, con la Carrarese al terzo posto e il Perugia al quarto. Con così tanto in palio, questo incontro si preannuncia come uno scontro diretto avvincente

CARRARESE PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Carrarese Perugia e osserviamo insieme chi può (e deve) fare la differenza in questo match: ci si aspetta la presenza di Panico, giocatore chiave per orchestrare l’attacco toscano grazie alle sue rifiniture e alla capacità di rendersi pericoloso in zona gol.

Per il Perugia, è probabile che Seghetti venga schierato fin dall’inizio, considerando il suo recente contributo con un bel gol che ha portato al pareggio della sua squadra. Lasciarlo in panchina sarebbe davvero pericoloso e anche uno spreco.

CARRARESE PERUGIA, LE QUOTE

Per chi fosse interessato a scommettere su questa partita andiamo a vedere bene e ad analizzare le quote della diretta di Carrarese Perugia grazie al supporto informatico di Bwin: il sito mette il segno 1 a 2,1 mentre il suo opposto a 2,3. Il pareggio porterebbe invece una moltiplicazione di 2,5 sull’importo finale.











